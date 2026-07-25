Zwölf Tore in zwei Spielen: Ergolding und Neufraunhofen in Torlaune

Befreiende Glücksgefühle beim FC Ergolding. – Foto: Charly Becherer

Unter der Woche konnte Neufraunhofen den FC Ergolding schlagen - und nur wenige Tage bestimmen beide Teams die Szenerie in der Bezirksliga West. Denn sowohl die "Grafen" als auch der Vizemeister waren am Samstagnachmittag des 3. Spieltages so richtig in Torlaune. Gerade für die Heckner-Truppe ein sehr wichtiger, weil der erste Sieg der laufenden Spielzeit...

Thomas Gabler (Sportlicher Leiter, Straubing): "Eine bittere Heimniederlage! Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden - vor allem im ersten Durchgang haben wir alles vermissten lassen. Nach der Pause hat Youngster Max Plendl zweimal die Führung gemacht - die Gäste antworteten immer postwendend. Der Lucky Punch in der 94. Minute mit der letzten Aktion ist natürlich sehr ärgerlich!"

Daniel Färber (Trainer, Teisbach): "In einer schwachen Bezirksliga-Partie sind wir am Ende der verdiente Sieger. Wir sind super in Partie gekommen und verdient mit 2:0 in Führung gegangen - der verschossene Elfmeter hätte bereits die Entscheidung sein können. Danach hatten wir einen kleinen Bruch im Spiel und mussten in der zweiten Hälfte kämpfen, den ersten Sieg nach Hause zu fahren. Wichtige Punkte, um in Ruhe weiterarbeiten zu können!"

Michael Heckner (Trainer, Ergolding): "Ein auch in der Höhe verdienter Sieg! Eine sehr gute Reaktion von uns auf die beiden Niederlagen zum Saisonstart - bei keinesfalls leichten Bedingungen. Es ist alles andere als leicht, in Oberschneiding zu spielen. Es ist auch nicht selbstverständlich, so viele Tore zu schießen. Wir freuen uns einfach nur über diesen Erfolg - alles andere, wie beispielsweise die Tabelle, ist im Moment noch vollkommen uninteressant."

Max Putz (Trainer, Landau): "Eine sehr zerfahrene, kampfbetonte Partie! Wir hatten wirklich nicht unseren besten Tag, sind aber dennoch nach einem Abpraller mit 1:0 in Führung gegangen. Nach der Pause hatten wir etwas die Oberhand. Zum Schluss hat Falkenberg gedrückt, was wir gut verteidigt haben. Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen! Ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg!"