Zwölf Tore in Adendorf, Uelzen verliert, Küsten mit Big-Points

– Foto: Steffi Rathje

In der Bezirksliga Lüneburg 1 tat sich an der unmittelbaren Tabellenspitze zwar nicht so viel, jedoch musste sich Teutonia Uelzen wohl aus dem Titelrennen verabschieden. Im Keller hingegen war es deutlich spannender. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht.

Küsten sicherte sich einen souveränen Heimsieg. Nach torloser erster Halbzeit brachte Tom Leesch die Gastgeber in Führung (52.), ehe Timo Schumacher in der 69. Minute für die Entscheidung sorgte. Küsten setzte sich vom Keller ab. Scharnebeck hingegen verlor zum dritten Mal in Serie und bleibt auf dem 16. Platz.

Ein frühes Tor entschied die Partie zugunsten von Bardowick. Tim Kathmann traf bereits in der 17. Minute zum 1:0-Endstand. Bardowick holte den siebten Sieg in Serie und hat weiterhin vier Punkte Rückstand auf Römstedt, allerdings noch eine Partie in der Hinterhand.

Römstedt entführte drei Punkte aus Gellersen. Serhan-Mehmet Savran erzielte bereits in der 19. Minute das einzige Tor der Partie. Der knappe Sieg beim Kellerkind war enorm wichtig, um weiterhin die beste Ausgangslage für den Titel zu haben.

Breese-Langendorf gewann ein enges Spiel. Nach der Führung durch Joel-Pascal Meier (37.) glich Nils Brüggemann (40.) schnell aus, doch noch vor der Pause stellte Maurice Lange den Endstand her (45.). Die Gäste holten 22 Punkte aus acht Partien und fügten den Teutonen die erste Niederlage seit elf Partien.

Wendisch Evern dominierte die Partie von Beginn an. Paul-Lukas Bölter traf früh doppelt (3., 5.) und legte später seinen dritten Treffer nach (50.). Dennis Hüls erhöhte zwischenzeitlich (40.). Der Ehrentreffer für Wieren fiel erst spät (87.). Wieren verlor das dritte Spiel in Serie und hat nur noch fünf Punkte Abstand auf die Abstiegsränge.

In einer spannenden Schlussphase drehte der Lüneburger SV die Partie. Nach der Führung durch Holdenstedt (67.) glich Admin Pepic per Foulelfmeter aus (83.), ehe Adel Pepic in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Der LSV sprang an Holdenstedt vorbei und gewann erstmals seit sechs sieglosen Partien.

Reppenstedt setzte sich auswärts klar durch. Oskar Kuhlmann (16.), Phil-Michel Schlüschen (42.) und Niklas Volpe (57.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Jannik Olesch gelang nur noch der Anschlusstreffer (76.). Reppenstedt holte nun elf Punkte aus den vergangenen fünf Partien und hält den siebten Platz.

In Rosche fielen keine Tore. Beide Teams konnten sich trotz Chancen nicht entscheidend durchsetzen. Für Rosche ist der Punkt zwar beachtlich, doch der Abstieg kann wohl nicht mehr verhindert werden. Der Aufsteiger aus Lüneburg hingegen bleibt knapp über dem Strich.