Zwölf Teams beim Landratspokal: Die erste Runde ist ausgelost

Sprachen über wichtige AH-Themen: (v. l.) Kreisspielleiter Stephan Fox, Martin Steininger (Verbandsspielausschuss) und Daniel Baller vom TSV Allershausen. – Foto: Heinzinger

Der Landratspokal startet am 20. Mai mit vier Partien. Kreisspielleiter Stephan Fox hofft derweil auf das Comeback einer eigenen AH-Fußballliga.

Das Comeback einer eigenen AH-Liga – dieses Ziel rief Senioren-Kreisspielleiter Stephan Fox bei der Versammlung der AH-Fußballer im Portofino in Attaching aus. In ein paar Jahren könnte es damit klappen, wobei die steigende Beteiligung am Landratspokal bei ihm Hoffnungen nährt: Die SpVgg Zolling kam neu dazu, sodass sich nun zwölf Teams um den Sieg bemühen.

Die erste Runde des Landratspokals wurde in der Versammlung gleich ausgelost – und am 20. Mai stehen folgende Partien an: Der TSV Allershausen trifft auf den SV Vötting, der SC Massenhausen auf den VfB Hallbergmoos, der SV Langenbach empfängt den TSV Nandlstadt und der SC Kirchdorf den FC Neufahrn. Spielfrei in der ersten Runde haben der FCA Unterbruck, der SV Kranzberg, der TSV Eching und die SpVgg Zolling. Das Viertelfinale findet dann am 8. Juli, das Halbfinale am 22. Juli und das Endspiel am 26. September statt.

Mit dem Ü40-Cup gibt es in diesem Jahr erneut einen weiteren Wettbewerb für die erfahrenen Fußballer: Am 20. Juni geht’s ab 10 Uhr in Allershausen rund. Bis dato meldeten sich vier Mannschaften an, Fox hofft aber noch auf ein paar Nachzügler. Der Kreisspielleiter appellierte: „Um dabei zu sein, braucht es nicht einmal einen Pass.“ Die Vereinsmitgliedschaft reiche schon aus – und auch Frauen dürften gerne mitmachen. Alle Teilnehmer hätten sich übrigens bereits direkt für das Landesfinale in Dingolfing am 11. Juli qualifiziert.

Vom Verbandsspielausschuss war Martin Steininger zur AH-Versammlung gekommen. Er betonte, dass der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mit der Belebung der Ü-Cups ein niederschwelliges Angebot vorantreiben möchte. Unter anderem seien auch Turniere für die Altersklasse über 50, 60 und sogar 70 Jahre angesetzt. Weil kein Pass notwendig sei, sagte Steininger: „Es gibt genügend ‚Bundestrainer‘ hinter der Bande, die alles besser wissen. Bei solchen Turnieren könnten die selbst einmal mitmachen.“ Die Ausrede, dass man keine Mannschaft zusammenbringe, gelte daher nicht.

Und der Verbandsvertreter kam auch auf ein weiteres Angebot zu sprechen: Walking Football komme immer mehr in Mode – und bei einer Spielzeit von viermal 15 Minuten würden gehend sieben bis acht Kilometer zurückgelegt. „Das schafft der eine oder andere nicht in 90 Minuten normalem Fußball.“ Bei einem Pass oder Schuss dürfe der Ball nicht mehr als einen Meter hoch fliegen. „Das ist ein ganz anderes Spiel. Walking Football macht aber Spaß und hat seinen Reiz.“ Da er den Status „Gesundheitssport“ innehabe, seien auch Zuschüsse von der Krankenkasse möglich. Übrigens: Im Landkreis Freising hat der TSV Moosburg dieses Angebot bereits im Repertoire. Bernd Heinzinger