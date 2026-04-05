„Zwölf Tage der Wahrheit" für Geretsried – Türkspor Augsburg zu Gast

In Unterzahl gewannen die Geretsrieder um Kapitän Sebastian Schrills (Mi.) das Hinspiel am 20. September bei Türkspor Augsburg. Am Ostermontang kommt das Bayernliga-Schlusslicht ins Isarau-Stadion. – Foto: Rudi Stallein

Aber den Gästen steckt ebenfalls ein Spiel in den Knochen. Und zudem ein frustrierendes Ergebnis von 0:4 gegen Tabellenführer TSV 1860 München II, wenngleich ein solches Resultat im Spiel des Tabellenvorletzten gegen den Spitzenreiter auch schon mal als standesgemäß durchgehen kann. Aber Türkspor wartet schon seit der Fortsetzung der Punktspielrunde Ende Februar auf ein Erfolgserlebnis. Neben vier Niederlagen (darunter ein 0:3 im Abstiegsduell beim FC Sturm Hauzenberg) stehen auf der Habenseite lediglich zwei 2:2-Unentschieden – eines davon erkämpfte die Elf von Trainer Servet Bozdag allerdings gegen den Aufstiegskandidaten TSV Landsberg. Das sollte Grund genug sein, die Schwaben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Nur zwei Tage Verschnaufpause liegen für die Bayernliga-Fußballer an diesem Osterwochenende zwischen den Spielen, weshalb die Trainingseinheit, die der TuS Geretsried am Samstagvormittag eingeschoben hat, in erster Linie regenerativen Charakter hatte. Nach dem starken Auftritt beim FC Deisenhofen, dem mit dem 1:1-Unentschieden lediglich ergebnistechnisch im ersten Moment ein Hauch von Enttäuschung anhaftete, fehlt es dem Aufsteiger für das Heimspiel gegen Türkspor Augsburg (Ostermontag, 14 Uhr) nicht an Selbstbewusstsein. Die entscheidende Frage ist, wie das Team um Kapitän Sebastian Schrills die 90 + 5 Minuten vom Gründonnerstag kräftemäßig wegsteckt.

„Wir haben jetzt zwölf Tage der Wahrheit, mit einem Spiel alle vier Tage. Das heißt, wir wollen gute Ergebnisse erzielen, um damit den Klassenerhalt vielleicht schon sichern zu können“, macht TuS-Coach Daniel Dittmann deutlich. „Und Augsburg ist jetzt das zweite Spiel von vier.“ Daraus darf man schlussfolgern: Um das gesteckte Ziel zu erreichen, sollte nach dem für Außenstehende womöglich überraschenden Punktgewinn beim FC Deisenhofen nun die volle Punktzahl Pflicht sein. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, kann der Aufsteiger aus der Erinnerung ans Hinspiel schlussfolgern: Damals feierte man nach einem frühen 0:1-Rückstand (7. Minute, Torschütze: Tobias Ullmann) am Ende durch Tore von Sebastian Schrills (29.) und Veron Fejzullahi (73.) einen 2:1-Erfolg – und das in Unterzahl, weil Taso Karpouzids bereits nach einer knappen Stunde mit Gelb-Rot vom Spiel ausgeschlossen worden war.

„Augsburg ist eine sehr emotionale Mannschaft, deshalb wird es sicher wieder ein ähnlich intensives Spiel“, mutmaßt Daniel Dittmann. Aber nach dem jüngsten Auftritt hat im Geretsrieder Lager natürlich Selbstvertrauen die Oberhand. „Wir haben wieder gezeigt: Unser Spiel ist sehr gut“, fasst der TuS-Trainer die Partie in Deisenhofen zusammen. „Und das werden wir versuchen, auch gegen Türkspor zu zeigen.“