Zwölf Spielerinnen verlassen die VfB-Frauen zum Saisonende

Nach dem nahezu gesicherten Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga haben bei den VfB Frauen bereits die Planungen für die kommende Saison begonnen. Ein Dutzend Spielerinnen werden den Club aus Cannstatt verlassen, darunter auch solche, die dem Team seit der „Premierensaison 2022/2023“ angehört hatten, als das erste Frauenteam in der VfB Historie in der Oberliga Baden-Württemberg an den Start ging. Vor Anpfiff des letzten Heimspiels der Regionalliga-Spielzeit wurden die Spielerinnen gebührend verabschiedet.

Abschied von zwei Olympiasiegerinnen In Mandy Islacker und Leonie Maier verlassen zwei Olympiasiegerinnen von 2016 die VfB Frauen. Die in Stuttgart geborene Leonie Maier kam im vergangenen Sommer zum VfB und beendet nun ihre aktive Karriere. Für das Team von Heiko Gerber erzielte die 32-Jährige in 14 Regionalligaspielen vier Tore. Künftig wird Leonie Maier ihre bereits begonnenen Tätigkeiten in der VfB Fußballschule vertiefen.

Mandy Islacker stellte in den vergangenen anderthalb Jahren ihre herausragenden Torjägerinnenqualitäten unter Beweis. Nachdem die 36-Jährige in der Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg zwölf Tore in elf Spielen beigesteuert hatte und mit den VfB Frauen am Ende der Saison den Aufstieg in die Regionalliga Süd sicherte, legte sie in der laufenden Spielzeit bislang 26 Tore in 19 Pflichtspieleinsätzen nach und steht damit an der Spitze der Regionalliga-Torjägerinnenliste. Mandy Islacker wird aus beruflichen Gründen in ihre nordrhein-westfälische Heimat zurückkehren. Teamwechsel und Babypause