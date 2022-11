Obwohl Philipp Nocht die ersten vier Spiele aufgrund einer Rotsperre aus der Vorsaison verpasste, stellt er mit 45 Toren den besten Torjäger der Kreisliga B. – Foto: Patrick Schuch

Zwölf Spiele, 45 Tore: Philipp Nocht ist TuRas B-Liga-Bomber Stürmer von Niederhöchstadt II trifft im Main-Taunus nach Belieben +++ Ambitionierte Ziele mit dem Team +++ Coach Doldo: "Seinem Alter weit voraus"

Niederhöchstadt. Rekordverdächtiger Saisonstart für TuRa-Stürmer Philipp Nocht: Der Niederhöchstädter konnte in zwölf B-Liga-Spielen bereits 45 Tore erzielen. Doch das Teamgefüge stimmt einfach bei Niederhöchstadt II, mit 39 Punkten steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz und ist Verfolger Nummer eins von Spitzenreiter C.R.E.U Höchst, der mit 41 Punkten - und Topstürmer Marcel Diaz Aptiev - in greifbarer Nähe ist. Das Team will in dieser Spielzeit den Schritt in die A-Liga packen. Sowohl der Torjäger als auch sein Coach bewerten den Saisonstart durchweg positiv und sehen sich auf einem guten Weg für die Mission Aufstieg.

Spaß am Kicken beibehalten und weiter netzen "Ich glaube, ich habe einen ganz guten Abschluss", versucht Nocht seine unglaublich hohe Torausbeute zu erklären. Doch der 20-Jährige ist laut ihm nicht alleine verantwortlich für diese Torflut: "Wir haben dieses Jahr eine sehr gute, junge Mannschaft und wir verstehen uns einfach gut." Vor allem sein Bruder Alexander sowie Noah Stranz und Johann Neck haben ihm schon den ein oder anderen Treffer aufgelegt. Zufrieden bei TuRa Nocht spielte seine komplette fußballerische Laufbahn in Niederhöchstadt, auch wenn der Stürmer definitiv auch noch höher als in der Kreisliga B spielen könnte. Am Interesse anderer Vereine scheiterte es nicht, doch aktuell passt es für Nocht, der im Oktober ein Studium anstrebt, einfach alles bei TuRa: "Ich schaffe es zeitlich einfach nicht, höher zu spielen und deswegen wollte ich Kreisliga B mit meinen Freunden spielen und aktuell läuft es ja gut." In der ersten Mannschaft von TuRa Niederhöchstadt spielte Philipp bereits, doch dort passte es aufgrund unter anderem einer Verletzung einfach nicht. "Ich will das Jahr in der Zweiten erstmal durchziehen und dann schaue ich, was kommt." Als Ziel hat sich der Verein den Aufstieg der Reserve in die A-Liga gesetzt: "Ja, auf jeden Fall wollen wir aufsteigen, wir probieren uns einfach von unten nach oben durchzuarbeiten." Vier Spiele Rotsperre Selbst wenn Nocht alle bisherigen 16 Saisonspiele seines Teams absolviert hätte, wären die 45 geschossenen Tore extrem stark, doch der Top-Torjäger fehlte die ersten vier Partien aufgrund einer Rotsperre aus dem letzten Spiel der Vorsaison. Wie kam das? "Das war ein hitziges Spiel gegen Altenhain, ich habe mir die Schuhe gebunden und bin danach aufgestanden und habe den Schiedsrichter leicht berührt. Der Schiri hat das als Rempler, also Tätlichkeit, gewertet und ich habe daraufhin Rot gesehen."