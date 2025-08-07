Zwölf Neuzugänge für den SV Planegg-Krailling II und Neu-Trainer Mohamad Essa: „Haben noch Bedarf“

Neben Trainer Stefan Suchanke hatten im Sommer auch einige Spieler den Verein verlassen. In Kombination mit der anhaltenden Verletztenmisere beim SVP waren die Verantwortlichen daher gezwungen, großflächig nach Verstärkung Ausschau zu halten. Den Großteil der Neuzugänge brachte Trainer Essa von Ex-Klub SV Sentilo-Blumenau mit. Obwohl die Münchner im vergangenen Jahr in der A-Klasse kickten, verfügten viele der Spieler bereits über höherklassige Erfahrung, so Essa.

Seit seiner Ankunft vor einigen Wochen hat der gebürtige Ägypter den Kader komplett umgekrempelt: Zwölf Neuzugänge hat die Fußball-Reserve bislang vorgestellt – und die Transferaktivitäten sind noch nicht abgeschlossen. „Auf ein paar Positionen haben wir noch Bedarf, etwas zu verbessern. Wir sind auf der Suche“, sagt Essa.

„Für mich haben ein paar sogar Kreisliga-Niveau. Sie sind jung und körperlich stark.“ Der Coach pflegt schon lange „eine gute Beziehung“ zu seinen Schützlingen. Einige kennt er seit seiner Anfangszeit als Trainer bei der zweiten Mannschaft von Sentilo. Viel Überzeugungskraft brauchte es also nicht, um seine alten Jungs vom neuen Projekt zu begeistern und sie ins Würmtal zu lotsen. „Wir haben damals zusammen angefangen, jetzt sind wir beim SVP wieder vereint. Wir wollen einfach gemeinsam spielen und Erfolge feiern“, sagt der Trainer, der nun die Aufgabe hat, das Kreisklasse-Team neu aufzubauen.

„Am Anfang ist viel zu tun. Aber bisher läuft alles gut“, betont Essa. Besonders das Gefüge zwischen Neuzugängen und verbliebenen SVPlern aus der Vorsaison wachse immer mehr zusammen. Das wurde schon in den beiden Testspielen gegen Kreisligist Landsberg II (3:4) und A-Klassist Akgüney Spor II (3:2) deutlich, die Mannschaft scheint für den Anfang schon gut zu harmonieren. Essa: „Die alten und neuen Spieler verstehen sich gut. Es geht in die richtige Richtung. Ich freue mich auch schon auf die Verletzungsrückkehrer, die werden noch eine große Verstärkung.“

„Wir können in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen“

In Sachen Spielidee hat der neue Trainer eine klare Vorstellung. Sein Team soll das Spiel mit eigenem Ballbesitz kontrollieren und die Kugel schnell von einem zum nächsten Mitspieler bewegen – Pep Guardiolas weltbekanntes Tiki-Taka dient als Vorbild. „Ich stehe auf attraktiven Fußball. Es macht Spaß, wenn der Ball schnell weitergespielt wird“, sagt Essa. Neben umfangreichem Athletiktraining lag der Fokus in der Vorbereitung deshalb auch auf dem Pass- und Positionsspiel.

Bis zum Punktspielstart hat der SVP II noch zweieinhalb Wochen Zeit, um die Abläufe zu verinnerlichen. „Im Moment muss ich die Positionen noch genau erklären und eine Anleitung geben. Jeder muss seine Rolle und die des Mitspielers verstehen. Ich hoffe, dass die Spieler die Entscheidungen bald selbst treffen“, so der Trainer. Das Hauptaugenmerk liege in dieser Saison auf dem Klassenerhalt, schließlich muss sich das neu formierte Team vollends finden. Grundsätzlich sieht Essa aber Qualität und Potenzial für mehr: „Ich denke schon, dass wir in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen können.“