Zwölf Neue bei zwei Landesligisten und Bezirksliga-Zugang

Willkommen zurück beim FC Blaubeuren: Daniel Coelho Fernandes! Er ist zurück – Daniel Fernandes, einer der prägenden Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte, wird in der kommenden Saison wieder das Trikot des FC Blaubeuren tragen! Sportvorstand Bülent Aksakal: "Die Saison 2022/23 hat uns gemeinsam geprägt und mental von uns viel abverlangt. Der Druck damals im Abstiegskampf in unserer ersten Landesligasaison war für alle nervenzerreißend. Daniel hat in dieser Saison mit seinen 15 Toren in nur 23 Spielen ein Ausrufezeichen gesetzt und natürlich alle Blicke auf sich gezogen. Dass er damals seine Chance nutzen und zum klassenhöheren Nachbarn SSV Ehingen-Süd wechseln wollte, war für uns selbstverständlich. Wir haben Daniel auf seinem Weg immer unterstützt und der Kontakt zu ihm war immer da. Er ist und bleibt ein Ausnahmetalent und ein Spieler, den jeder in seinem Team haben möchte. Mit nur 21 Jahren war er damals maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt und hat mit dem FC Blaubeuren zusammen Geschichte geschrieben. Jetzt kommt er zurück in ein Team, das perfekt funktioniert, mental sehr stark ist und von seinem Talent profitieren kann. Beim Wunsch zu uns zu wechseln, haben wir gemeinsam einen Nenner gefunden, in welcher Form Daniel für den FC Blaubeuren wichtig sein kann und sicherlich auch sein wird. Daran werden wir gemeinsam arbeiten. Ich freue mich auf viele schöne Momente mit ihm auf dem grünen Rasen." Herzlich Willkommen zurück, Daniel Coelho Fernandes!

