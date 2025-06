Zwölf Kreispokalsieger werden am Wochenende gesucht

– Foto: Danny Taubert

Bei sommerlichen Temperaturen geht es am Wochenende in Sachsen-Anhalt um Titel. Von der Börde bis zum Burgenlandkreis stehen insgesamt zwölf Kreispokal-Endspiele im Programm.

RBW-Pokal - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:00 Uhr FSV Löberitz Löberitz SV Friedersdorf Friedersdorf

Kreisoberliga gegen Landesklasse heißt es im Duell zwischen dem FSV Löberitz und dem SV Friedersdorf im Jahnstadion Wolfen. Beide Teams hatten sich schon vor zwei Jahren im Kreispokal-Finale getroffen - damals siegten die Friedersdorfer mit 3:1. Kann der FSV Löberitz den dritten Titel des SVF in Folge verhindern? Salzlandpokal

Heute, 18:30 Uhr SC Seeland Seeland SV Plötzkau Plötzkau

Dort, wo sonst in der Verbandsliga der Ball rollt, treffen sich am Freitagabend der SC Seeland und der SV Plötzkau. In der Sparkassen-Arena in Bernburg duellieren sich der Salzlandligist und der Landesklasse-Vertreter um den Kreispokal. Gesucht wird der Nachfolger des 1. FSV Nienburg, der im Vorjahresfinale gegen die Plötzkauer gewonnen hatte. Pokal des Landrates - Börde

Heute, 18:30 Uhr OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker Oscherslebener SC Oschersleben

Den größten Ligen-Unterschied am Wochenende gibt es im Endspiel des KFV Börde. (Noch-)Bördeligist OhreKicker Wolmirstedt trifft auf Landesklasse-Spitzenteam Oscherslebener SC. Doch die Wolmirstedter haben nicht "nur" mit dem Bördeoberliga-Aufstieg schon für Furore sorgen können: Auf dem Weg ins Finale von Schackensleben schalteten die OhreKicker fünf höherklassige Teams aus. Samstag Wosz-Fanshop Kreisklassenpokal

Ein schnelles Wiedersehen für die Zweitvertretung der SG Reußen und die SG Dieskau/Raßnitz II. Am vergangenen Sonntag trafen sie sich noch zum Saisonfinale der 1 Kreisklasse 1, am Samstag nun stehen sie sich im Finale des Kreisklassepokals im Stadtstadion Merseburg gegenüber. Das Duell vor einer Woche ging mit 6:3 an die SGR-Reserve. ABI-Pokal - Anhalt-Bitterfeld

Die Zweitvertretungen der SG Union Sandersdorf und des 1. FC Bitterfeld-Wolfen stehen sich am Sonnabend im Endspiel um den ABI-Pokal gegenüber. Im Jahnstadion Wolfen ist die BiWo-Zweite nicht nur Gastgeber, sondern auch Titelverteidiger. Kreisklassepokal Börde

Wer stoppt den Oscherslebener SC II? Mit 24 Siegen aus 26 Spielen war die OSC-Reserve zur Meisterschaft in der 1. Bördekreisklasse 3 gestürmt. Nun geht es im Finale des Kreisklassepokals um das Double. Im Endspiel wartet mit der SG Jersleben/Colbitz, Tabellensechster der Staffel 1, ein Überraschungsteam. Steinhaus-Pokal - Jerichower Land

In der neuen Saison könnten sich der TSV Brettin-Roßdorf als Kreismeister und der Burger BC nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Landesklasse gegenüberstehen. Zunächst aber treffen sich beide Clubs im Finale um den Steinhaus-Pokal: Am Sonnabend um 14 Uhr ertönt der Anpfiff in Parey. Wosz-Fanshop Saalekreispokal

Wer krönt sich zum Double-Sieger? Sportring Mücheln durfte bereits die Kreismeisterschaft feiern, der SV Blau-Weiß Farnstädt den Landesklasse-Titel. Am Sonnabend können beide ihre Trophäen-Sammlung noch einmal erweitern - im Endspiel um den Wosz-Fanshop Saalekreispokal in Merseburg. Die-Werbefabrik.de-Pokal - MSH

Nachbarn unter sich im Finale um den Die-Werbefabrik.de-Pokal in Mansfeld-Südharz. Gerade einmal fünf Kilometer trennen die Sportplätze des FSV Grün-Weiß Wimmelburg (Kreisoberliga) und des MSV Eisleben (Landesklasse). Am Sonnabend duellieren sich beide in Oberröblingen um den Cup. Reservepokal Burgenland