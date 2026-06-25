Zwölf Kreisliga-Abgänge, Landesliga-Transfer und weitere Abschiede

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SC Geislingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, meldet mit Atakan Angün einen Neuzugang und mit Tümer Kizilaslan eine Vertragsverlängerung. Angün wechselt vom VfR Aalen ins Eybacher Tal und soll als junger, flexibel einsetzbarer Spieler den Schritt in den Aktivenfußball machen. Der Verein hebt seine körperlichen Voraussetzungen hervor. Torhüter Kizilaslan bleibt ebenfalls beim SC. Er trainiert bereits seit längerer Zeit bei der ersten Mannschaft und ist nun fester Bestandteil des Kaders. Sportlich gilt er als fleißiger Torspieler mit Entwicklungspotenzial.

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1. FC Rechberghausen

Der 1. FC Rechberghausen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils muss zur Saison 2026/27 zwölf Abgänge verkraften. Denny Fuchs, Antonio Santangelo, Jesaja Tunc, Julian Allmendinger, Noel Kainz und Davide Groß schließen sich neuen Vereinen an. Christopher Heitzler, Tim Gerent und Angelos Miaris beenden ihre aktive Laufbahn. Sebastian Escher, Dominik Escher und Tim Straubmüller stehen aus beruflichen beziehungsweise akademischen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Der Verein bedankt sich bei allen Spielern für Einsatz, Engagement und gemeinsame Jahre.

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TSV Asperg

Der TSV Asperg aus der Kreisliga A1 Enz/Murr verabschiedet zum Saisonende mehrere Spieler. Ferhat, Meric, Oguzhan, Luca, Karim, Manu B., Kevin Fischer, JJ und Matze B. verlassen den Verein. Der TSV bedankt sich bei allen Abgängen für ihren Einsatz, ihre Zeit und ihr Engagement im grün-schwarzen Trikot. Der Verein wünscht ihnen für die sportliche und private Zukunft alles Gute und freut sich auf ein Wiedersehen auf dem Sportgelände.

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