Zwölf Gegentore in zwei Spielen: Lok-Klatsche bei Verbandsligisten

Zum bereits dritten Mal musste der Punktspielstart des 1. FC Lok Stendal im Jahr 2026 verschoben werden. Nach dem Auswärtsspiel beim FC Einheit Wernigerode und dem Heimspiel gegen die SG Union Sandersdorf fiel auch die für Samstag geplante Partie gegen den FC Einheit Rudolstadt der Witterung der vergangenen Wochen zum Opfer. Stattdessen schoben die Stendaler einen weiteren Test ein - und kassierten erneut eine empfindliche Niederlage.
Zu Gast bei der BSG Stahl Brandenburg, die als Aufsteiger aktuell den zweiten Tabellenplatz in der Brandenburgliga belegt, setzte es eine 0:7-Klatsche für den Oberligisten. Nach Treffern von Nils Müller (24.), Benjamin Nwatu (27.) und Justin Inter (39.) lagen die klassenhöheren Stendaler schon zur Halbzeitpause mit 0:3 hinten.
Nach dem Seitenwechsel wurde es dann schnell noch deutlicher. Muhammed Lamin Jatta (47., 68.), Müller (53.) und Ben Dayan Bleiß (73.) schraubten das Ergebnis gegen den überfordert wirkenden 1. FC Lok Stendal in die Höhe. Auf seinen Social-Media-Kanälen quittierte der Oberligist das Testspiel mit lediglich einem Satz: "Heftige Klatsche an der Havel."
Nur wenige Tage zuvor hatten die Altmärker bereits eine herbe Niederlage gegen einen unterklassigen Kontrahenten einstecken müssen. Beim FSV Barleben, der in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt im Mittelfeld rangiert, hieß es am Ende 3:5. Dabei beschönigten zwei späte Treffer das Endresultat: Bis in die Schlussphase hinein hatten die Barleber noch mit 5:1 geführt.
Wie im Oberliga-Alltag bleibt die Defensive das große Manko der Stendaler. Mit 37 Gegentreffern in den bisherigen 14 Partien stellt die Lok die schlechteste Abwehr der Oberliga Süd. Zumindest die jüngsten Testspiel-Ergebnisse machen wenig Mut, dass die Eisenbahner dieses akute Problem zeitnah in den Griff bekommen.