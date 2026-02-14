Zwölf Gegentore in zwei Spielen: Lok-Klatsche bei Verbandsligisten Oberliga Süd +++ Die Stendaler zeigen sich erneut defensiv sehr anfällig von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Bornemann

Zum bereits dritten Mal musste der Punktspielstart des 1. FC Lok Stendal im Jahr 2026 verschoben werden. Nach dem Auswärtsspiel beim FC Einheit Wernigerode und dem Heimspiel gegen die SG Union Sandersdorf fiel auch die für Samstag geplante Partie gegen den FC Einheit Rudolstadt der Witterung der vergangenen Wochen zum Opfer. Stattdessen schoben die Stendaler einen weiteren Test ein - und kassierten erneut eine empfindliche Niederlage.

Zu Gast bei der BSG Stahl Brandenburg, die als Aufsteiger aktuell den zweiten Tabellenplatz in der Brandenburgliga belegt, setzte es eine 0:7-Klatsche für den Oberligisten. Nach Treffern von Nils Müller (24.), Benjamin Nwatu (27.) und Justin Inter (39.) lagen die klassenhöheren Stendaler schon zur Halbzeitpause mit 0:3 hinten. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann schnell noch deutlicher. Muhammed Lamin Jatta (47., 68.), Müller (53.) und Ben Dayan Bleiß (73.) schraubten das Ergebnis gegen den überfordert wirkenden 1. FC Lok Stendal in die Höhe. Auf seinen Social-Media-Kanälen quittierte der Oberligist das Testspiel mit lediglich einem Satz: "Heftige Klatsche an der Havel."