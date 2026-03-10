Zwölf Bezirksligisten sitzen nach: Titelträume treffen Abstiegsangst

In dieser Woche stehen in vier Bezirksligen gleich fünf Nachholspiele an. Dabei sind die Teams aus den Tabellenkellern gefordert, auch die Mannschaften an der Spitze könnten das Machtverhältnis verschieben.
Die Rollen und Aufgaben sind klar verteilt: Die SGM Dettingen/Glems will sich als Tabellenführer vom VfL Pfullingen II absetzen und drei Punkte im Nachholspiel mitnehmen. Der SV Pfrondorf hingegen steht auf dem 14. Platz und kämpft um den Klassenerhalt. Die Gäste wollen dem Spitzenreiter dennoch ein Bein stellen und für die Überraschung sorgen.
---
Im Nachbarschaftsduell will die Spvgg Besigheim mit einem Sieg im Nachholspiel den dritten Rang übernehmen und damit den Rückstand zum Führungsduo verkürzen. Hessigheim hingegen steht auf dem zehnten Platz und brauch noch einige Punkte, um für die kommende Bezirksliga-Saison zu planen.
---
Mit einem Sieg im Nachholspiel will die TG Böckingen an den beiden Heilbronner Spitzenklubs vorbeiziehen und vom Platz an der Sonne grüßen. Im Tabellenkeller brauch Aufsteiger TSV Neuenstein allerdings auch dringend Punkte. Mit einer Überraschung in der Abendpartie könnte Neuenstein zwei Plätze gut machen und etwas Abstand zur Abstiegszone herstellen.
---
Der Aufsteiger SGM Kreßberg erwartet den Zweiten TSV Gaildorf. Während die Hausherren nach dem fulminanten 7:7-Remis gegen die SG Oppenweiler/Strümpfelbach am Wochenende erneut auf Torejagd gehen wollen, plant der TSV Gaildorf den Sprung an die Tabellenspitze. Der TSV hat derzeit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer SV Allmersbach, aber dabei noch zwei Spiele in der Hinterhand.
---
Aufsteiger TSV Laufen/Eyach bittet Absteiger TSV Frommern zum bristen Abstiegskracher. Beide Teams stecken tief im Kampf um den Ligaverbleib und wollen sich mit einem Sieg im Nachholspiel etwas Luft verschaffen. Die Hausherren haben zwei Zähler mehr auf dem Konto und könnten mit einem Sieg auf den achten Platz springen, Frommern will die Abstiegszone hinter sich lassen.
---
An der Spitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ergibt sich ein kurioses Bild: Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen scheint mit zehn Punkten Vorsprung sicher zu sein, doch der TSV Straßberg hat vier Spiele weniger auf dem Konto und plant im Nachholspiel den Rückstand auf sieben Zähler zu verkürzeb. Die Gäste hingegen stehen auf dem fünften Platz und könnten mit einem Dreier in der Fremde punktetechnisch mit Straßberg gleich ziehen.