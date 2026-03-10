 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Zwölf Bezirksligisten sitzen nach: Titelträume treffen Abstiegsangst

Bezirksligen in Württemberg: Übersicht auf alle Nachholspiele.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Becher

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Alb
Bezirksliga Enz-Murr
Bezirksliga Franken
BL Rems/Murr/Hall
BL Schwarzwald/Zoll.

In dieser Woche stehen in vier Bezirksligen gleich fünf Nachholspiele an. Dabei sind die Teams aus den Tabellenkellern gefordert, auch die Mannschaften an der Spitze könnten das Machtverhältnis verschieben.

Bezirksliga Alb

Morgen, 19:30 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
19:30

Die Rollen und Aufgaben sind klar verteilt: Die SGM Dettingen/Glems will sich als Tabellenführer vom VfL Pfullingen II absetzen und drei Punkte im Nachholspiel mitnehmen. Der SV Pfrondorf hingegen steht auf dem 14. Platz und kämpft um den Klassenerhalt. Die Gäste wollen dem Spitzenreiter dennoch ein Bein stellen und für die Überraschung sorgen.

---

Bezirksliga Enz/Murr

Do., 12.03.2026, 19:30 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
19:30

Im Nachbarschaftsduell will die Spvgg Besigheim mit einem Sieg im Nachholspiel den dritten Rang übernehmen und damit den Rückstand zum Führungsduo verkürzen. Hessigheim hingegen steht auf dem zehnten Platz und brauch noch einige Punkte, um für die kommende Bezirksliga-Saison zu planen.

---

Bezirksliga Franken

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
19:30

Mit einem Sieg im Nachholspiel will die TG Böckingen an den beiden Heilbronner Spitzenklubs vorbeiziehen und vom Platz an der Sonne grüßen. Im Tabellenkeller brauch Aufsteiger TSV Neuenstein allerdings auch dringend Punkte. Mit einer Überraschung in der Abendpartie könnte Neuenstein zwei Plätze gut machen und etwas Abstand zur Abstiegszone herstellen.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Morgen, 19:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
19:30live

Der Aufsteiger SGM Kreßberg erwartet den Zweiten TSV Gaildorf. Während die Hausherren nach dem fulminanten 7:7-Remis gegen die SG Oppenweiler/Strümpfelbach am Wochenende erneut auf Torejagd gehen wollen, plant der TSV Gaildorf den Sprung an die Tabellenspitze. Der TSV hat derzeit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer SV Allmersbach, aber dabei noch zwei Spiele in der Hinterhand.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Do., 12.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
19:00

Aufsteiger TSV Laufen/Eyach bittet Absteiger TSV Frommern zum bristen Abstiegskracher. Beide Teams stecken tief im Kampf um den Ligaverbleib und wollen sich mit einem Sieg im Nachholspiel etwas Luft verschaffen. Die Hausherren haben zwei Zähler mehr auf dem Konto und könnten mit einem Sieg auf den achten Platz springen, Frommern will die Abstiegszone hinter sich lassen.

---

Do., 12.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
19:00

An der Spitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ergibt sich ein kurioses Bild: Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen scheint mit zehn Punkten Vorsprung sicher zu sein, doch der TSV Straßberg hat vier Spiele weniger auf dem Konto und plant im Nachholspiel den Rückstand auf sieben Zähler zu verkürzeb. Die Gäste hingegen stehen auf dem fünften Platz und könnten mit einem Dreier in der Fremde punktetechnisch mit Straßberg gleich ziehen.