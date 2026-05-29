Zwölf Abgänge beim Bezirksligisten und neuer Kreisliga-Trainer

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beim TSV Eningen zahlt sich die Jugendarbeit erneut aus. Zur kommenden Saison rücken gleich elf A-Jugendliche in die aktiven Mannschaften auf. Timo Stüber, David Krajinovic, Danny Gregorovic, Hannes Liegat, Blerian Brajsaori, Leonhard Sejic, Can Sahin, Luka Philipp, David de Sousa Machado, Festim Brajsaori und Damon Koch verstärken künftig den Herrenbereich. Mit ihren Trainern Dan Ruben Hummel und Emilio Giourmourta verpassten sie nur knapp den Aufstieg in die Regionenstaffel. Einige sammelten bereits Trainings- und Pflichtspielerfahrung im Aktivenbereich.

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SV Böblingen II

Die SV Böblingen stellt die Weichen für die kommende Saison und präsentiert Denis Buntic als neuen Trainer der U23. Der 26-Jährige übernimmt die zweite Mannschaft ab dem 1. Juli 2026 und soll mit frischen Ideen, klarer Ansprache und ambitioniertem Fußball neue Impulse setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei Entwicklung, Teamgeist und die gezielte Förderung der Spieler. Gleichzeitig sucht die SV Böblingen weiterhin motivierte Akteure für ihre U23.

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TSV Weilheim/Teck

Beim TSV Weilheim/Teck stehen nach den Kaderplanungen auch einige Abschiede an. Marco Libhafsky, Finn Schubarth, Fabio Santoro, Robin Beck, André Kriks, Kim-Luca Quattrone, Chris Bauer, Michael Hartig, Julian Hoyler, Lucas Andrade, Mika Garoeb und Mo Gülay verlassen den Verein. Einige von ihnen prägten den TSV bereits seit der Jugend, andere mussten zuletzt Verletzungsrückschläge hinnehmen. Der Verein bedankt sich bei allen Spielern für Einsatz, Charakter und gemeinsame Momente im rot-weißen Trikot und wünscht für die Zukunft alles Gute.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielabsage in der Kreisliga A2: FC Viktoria Backnang – FV Sulzbach/Murr – von Viktoria aufgrund Spielermangels abgesagt

Spielabsage in der Kreisliga B5: SVG Kirchberg II – SV Spiegelberg II – von der SVG abgesagt, aufgrund Spielermangels

Sportgerichtsurteil – Kreisliga A1: SC Korb – Kosova Kernen, 23.05.2026, Wertung: 0:3 (Grund: Einsatz eines nicht berechtigten Spielers beim SC Korb)

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