Zwoate überzeugt mit hochverdientem 5:2 Heimsieg

Die Allach-Zwoate zeigte sich im heutigen Duell der beiden Tabellenletzten nach Systemumstellung von ihrer besten Seite und gewann auch in der Höhe verdient 5:2. Bei bestem Sommerwetter und für die Jahreszeit ungewohnten 23° war sie wie gefordert über die gesamten 90 Minuten „on fire“.

Es kamen verschiedene Faktoren zusammen, die in Summe nun endlich den nötigen Ertrag brachten. Zunächst waren in den gesamten Trainingseinheiten im Oktober immer zwischen 15 -20 Spieler anwesend, die Basis für gute Trainingsarbeit, entsprechende Fitneß und Auswahlkriterien für den Coach. Die nach nur 2 Trainingseinheiten eingeübte nicht ganz risikofreie Systemumstellung wurde bereits unter der Woche gut adaptiert und im Spiel weit überwiegend gut bis sehr gut umgesetzt. Man ließ sich nach gutem Beginn dieses Mal auch nicht vom erneut frühen 0:1 durcheinanderbringen, sondern glich, eminent wichtig, postwendend durch JP auf einen hervorragenden Steckpaß von Stefan aus. Das in den letzten Matches so heftig vermisste Spielglück kehrte auch wieder zurück, so dass der gegnerische Pfostenschuss eben nicht im Tor landete und auch der hervorragend souverän und unaufgeregt leitende Schiri leitete fehlerfrei für beide Teams, so dass die jeweiligen 11 Akteure auf dem Platz selbst für die Entscheidungen sorgten. Uli hatte zunächst noch Pech bei seiner Großchance, Allach war spielbestimmend, musste aber mit dem 1.1 in die Pause.