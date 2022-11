Zwoate gewinnt Testspiel gegen Liga-Sechsten mit 2:1

Die heute punktspielfreie Allach-Zwoate testete am Sonntag gegen den AKL-Sechsten der Gruppe 4, FC Ludwigsvorstadt II um sowohl im Rhythmus zu bleiben, wie auch weiter an der taktischen Umformierung zu feilen.

Und gleich nach Wiederanpfiff war erneut Eumel der Assistgeber auf Filip, der mit einem überlegten Chip zum 2:0 die Weichen auf Sieg stellte. Viel änderte sich nicht am Spiel, die Gäste hatten kaum nennenswerte Möglichkeiten, Allach beherrschte weiter Spiel und Gegner. Leider wurden einige gute Situationen, den Deckel vorzeitig drauf zu machen, vergeben. Dann wurde man ab Minute 73 herum etwas zu pomadig, stand zu weit vom Gegner weg und tat zu wenig kreatives für den Spielaufbau. So wurden die Gäste etwas zu viel eingeladen, ins Spiel zurück zu finden und belohnten sich in Minute 83 über eine schön herausgespielte Kombination mit dem 2:1 Endstand.

Dennoch war der Sieg aufgrund der Spielanteile für Allach hochverdient, nur um mindestens ein Tor zu niedrig. Sei’s drum, der Sonntag wurde mit einer TR-Einheit auf Spielniveau gut genützt. Es gilt jetzt, am nächsten Sonntag zum Abschluss der Hinrunde beim Tabellenzweiten in Hebertshausen dieselbe tolle Mannschaftsleistung wie in der Vorwoche beim damaligen Ersten in Hilgertshausen abzurufen. Dann ist es auch dort sicherlich möglich, etwas Zählbares nach Allach mitzunehmen.