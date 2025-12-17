Zwischenzeugnisse für die Spieler von Wormatia Worms

Worms. Die Ausbeute in Oberliga (20 Spiele, 30 Punkte, Platz sechs) und Verbandspokal (Aus im Viertelfinale) war für den VfR Wormatia Worms im ersten Halbjahr der laufenden Saison nicht zufriedenstellend. Gleiches gilt für einen Großteil des Wormser Kaders. So haben sich die Spieler der Wormaten in der bisherigen Spielzeit geschlagen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Tobias Edinger (17 Ligaspiele/28 Gegentore): Die neue Nummer eins des VfR war einer der besten Wormser im ersten Halbjahr. Der 24-Jährige spielte zwar „nur” fünfmal zu Null, sicherte mit seinen Paraden aber vor allem zu Saisonbeginn zahlreiche Punkte für seine Mannschaft. Absolut herausragend seine Leistung im Pokalspiel gegen Pirmasens. Notbremse und Platzverweis in der Ligapartie beim FKP.
Timo Ulpins (4/8): Mehrere Monate laborierte Ulpins an einer Patellasehnenverletzung, war dann aber rechtzeitig fit, um Tobias Edinger (Rote Karte) zu vertreten. Bei seinem Oberliga-Debüt bei Ligaprimus FK Pirmasens hinterließ er einen guten Eindruck. Bei seiner Heimpremiere gegen die FCK-Reserve (0:2) patzte er hingegen zweimal entscheidend.
Moritz Gotthardt (5 Ligaspiele/0 Tore): Einer der fittesten Wormaten spielt unter Trainer Anouar Ddaou nur eine Nebenrolle. Seinen in der Vorsaison erkämpften Stammplatz ist der Rechtsverteidiger wieder los. Im November immerhin dreimal in Folge in der Startelf, zuvor mit gerade mal acht (!) Einsatzminuten.
Altin Vrella (19/2): Der Kapitän der Wormser und verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld stand lediglich wegen einer Ampelkarte in Pirmasens nicht jede Minute auf dem Platz. Trotzdem der Dauerbrenner des Teams (2097 von 2190 Minuten in Liga und Pokal absolviert). Geht mit Einstellung, Ansagen und Körpersprache voran, war in den abschließenden Wochen vor der Winterpause jedoch ebenfalls wie viele seiner Mitspieler nicht in Bestform.
Leo Klein (4/0): Hinter Leo Klein liegt ein bescheidenes erstes Halbjahr. Im Sommer von Cosmos Koblenz gekommen, fällt der Innenverteidiger seit Monaten wegen einer Schambein-Verletzung aus. Der zu Saisonbeginn erkämpfte Stammplatz (vier Spiele, viermal 90 Minuten) ist aktuell weit entfernt. Sein Ausfall im Deckungszentrum schmerzt. Klein greift im zweiten Halbjahr neu an.
Luca Baderschneider (17/0): Der zweikampfstarke Abwehrspieler gehörte zu den Konstanten in der Wormatia-Defensive und überzeugt mit Einsatzwillen und Zweikampfstärke. Im Tempo und im Aufbauspiel mit Luft nach oben.
Thomas Roetynck (14/0): Noch vor dem Ablauf des Halbjahres hat Roetynck nach seinem Sommerwechsel nach Worms den Verein schon wieder verlassen. Dabei war der Franzose zu Saisonbeginn einer der besten Wormaten. Universell einsetzbar überzeugte Roetynck auf den defensiven und den offensiven Außenbahnen. Zwischendurch stoppten ihn ein Platzverweis und muskuläre Probleme. In Folge einer Disziplinlosigkeit während eines Trainings lösten Verein und Spieler den Vertrag im November vorzeitig auf.
Nicolas Obas (15/0): Der „Rückkehrer“ steht bei seinem Trainer hoch im Kurs, der die Vielseitigkeit des Defensiv-Allrounders schätzt. Ob auf den Außenbahnen oder im defensiven Mittelfeld – Obas spielte, wenn fit, von Beginn an und erledigte zuverlässig seine Aufgaben. Nie herausragend, selten schwach.
Tom Fladung (15/1): Wie wichtig der Sechser für sein Team ist, merkte man erst, als er mehrere Wochen fehlte, Ddaou im zentralen Mittelfeld experimentierte und niemand Fladung auch nur annähernd ersetzen konnte. Der 24-Jährige ist lauf und zweikampfstark und stabilisiert die Zentrale der Wormser.
Lukas Sundin (6/0): Das spielstarke Mittelfeldtalent wird von Ddaou langsam an die Oberliga herangeführt. Sechs Einsätze, sechs Einwechslungen. Im Landesliga-Team des VfR mit mehreren guten Auftritten.
Kaan Özkaya (17/2): Zunächst viermal als Joker, dann gesetzt, dann wieder außen vor und in den letzten Spielen des Jahres zurück in der Startelf. Die Saison von Kaan Özkaya ist ein Auf zu Ab. Seine Leistungen sind es auch.
Laurenz Graf (19/3): Ob Sturm, Mittelfeld oder Abwehr: Hauptsache Zentrale. Laurenz Graf ist gesetzt und nimmt jede Position, auf die ihn sein Trainer stellt, an. Der „Trash-Talker” auf dem Spielfeld ist kopfballstark, unermüdlich und mit seinen Emotionen ein wichtiger Spieler im VfR-Kader. Flog in Idar-Oberstein mit der Ampelkarte vom Platz.
Malik Yerima (13/0): Ohne dabei groß zu glänzen oder abzufallen, erledigte Yerima auf seiner rechten Seite seinen Job. Mal als Startspieler, mal von der Bank kommend. Noch ohne Torbeteiligung.
Vasileios Siontis (15/1): Der Grieche ist der Durchstarter bei den Wormaten in dieser Saison. Erst 19 Jahre alt, überzeugt Siontis als Allrounder (Rechtsverteidiger, zentrales Mittelfeld) mit Abgeklärtheit, Übersicht und Spielverständnis. Über Kurzeinsätze zu Saisonbeginn empfahl sich Siontis für längere Spielzeiten und hatte schon ab Mitte September einen Stammplatz im Ddaou-Team inne. Beim Spiel bei Rot-Weiß Koblenz gelang Siontis sein Oberliga-Premierentreffer, in Ludwigshafen flog er erstmals vom Platz (Gelb-Rot).
Mert Özkaya (20/8): Mit dem Einsetzen der Negativserie des VfR fiel auch Mert Özkaya in ein Formtief. Dennoch mit acht Treffern und zehn Assists der wirkungsvollste Offensivspieler der Wormatia im ersten Halbjahr und als Spielmacher unersetzlich.
Marc Nauth (18/3): Obwohl die Quote (vier Torbeteiligungen) in der Liga nicht gut ist, war Nauth einer der auffälligsten Wormatia-Offensivspielern im ersten Halbjahr. Trickreich, spielstark und explosiv, gleichzeitig aber auch ineffizient. Die Pokalausbeute des 23-Jährigen liest sich besser: Vier Spiele, vier Torbeteiligungen.
Nico Jäger (20/7): Nach Mert Özkaya der beste Ligascorer des VfR (sieben Tore, drei Assists). Benötigte Anlaufzeit, ist bei Ddaou als Konstante in der Offensive aber gesetzt und sorgt mit seinen Tiefenläufen stets für Torgefahr. Überragend sein Auftritt im Pokalspiel beim SC Idar-Oberstein (4:3), als er einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete.
Noah Maier (16/4): Der Mittelstürmer schaffte es nicht, seine Treffsicherheit aus der Vorbereitung in den Oberliga-Alltag zu transferieren und kam deswegen vorwiegend von der Bank (fünfmal in der Startelf). Zwar mit vier Treffern, angesichts seiner zahlreichen Möglichkeiten hätten es aber auch deutlich mehr sein können. Maiers Entwicklungspotenzial ist riesig.
Niklas Meyer (20/4): Stand bis auf das Pokalspiel in Dudenhofen in jeder Partie der bisherigen Saison auf dem Platz, spielte aber nur viermal durch. Ddaou schätzt den Einsatzwillen des abschlussstarken Meyers, dessen Ausbeute (acht Torbeteiligungen) ordentlich ist.
David Schehl (13/1): Flog im ersten Saisonspiel beim FCK II vier Minuten nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit vom Platz, fehlte anschließend gesperrt und kam im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres nur als Ergänzungsspieler zum Zug. Besetzt in Worms’ Offensivreihe derzeit nur eine Nebenrolle.
Bobby Edet (13/4): Der US-Amerikaner schoss mit seinem Treffer von der Mittellinie gegen Diefflen das wohl schönste Tor der Wormaten in der laufenden Saison. Der Fanliebling tauchte bei seinen Einsätzen aber auch zu häufig ab, startete deswegen nur selten und saß zuletzt fünfmal in Folge 90 Minuten sogar auf der Bank.
John Dos Santos, Marius Mrachacz, Fridel Ralda de OIiveira (2/0), Elias Wekesser, Ajet Grajcevci (2/0), Alazar Mulugeta (1/0), Jonathan Muiomo (2/0), Omar Hashem Sayed (1/0).