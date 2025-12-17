Zwischenzeugnisse für die Spieler von Wormatia Worms

Vasileios Siontis (15/1): Der Grieche ist der Durchstarter bei den Wormaten in dieser Saison. Erst 19 Jahre alt, überzeugt Siontis als Allrounder (Rechtsverteidiger, zentrales Mittelfeld) mit Abgeklärtheit, Übersicht und Spielverständnis. Über Kurzeinsätze zu Saisonbeginn empfahl sich Siontis für längere Spielzeiten und hatte schon ab Mitte September einen Stammplatz im Ddaou-Team inne. Beim Spiel bei Rot-Weiß Koblenz gelang Siontis sein Oberliga-Premierentreffer, in Ludwigshafen flog er erstmals vom Platz (Gelb-Rot).

Mert Özkaya (20/8): Mit dem Einsetzen der Negativserie des VfR fiel auch Mert Özkaya in ein Formtief. Dennoch mit acht Treffern und zehn Assists der wirkungsvollste Offensivspieler der Wormatia im ersten Halbjahr und als Spielmacher unersetzlich.

Angriff

Marc Nauth (18/3): Obwohl die Quote (vier Torbeteiligungen) in der Liga nicht gut ist, war Nauth einer der auffälligsten Wormatia-Offensivspielern im ersten Halbjahr. Trickreich, spielstark und explosiv, gleichzeitig aber auch ineffizient. Die Pokalausbeute des 23-Jährigen liest sich besser: Vier Spiele, vier Torbeteiligungen.