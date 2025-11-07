Zwischenzeugnis: Note 2- für Schalding, für Hauzenberg eine 4

Die Hälfte der Saison in der Bayernliga Süd ist rum. Zeit für ein Halbzeit-Fazit. Aus gegebenem Anlass lassen wir die hauptberuflich als Lehrer tätigen Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining) und Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg) Noten an ihre Teams vergeben. Wie fällt das Zwischenzeugnis vor dem Rückrundenauftakt aus?
Thomas Leberfinger (Trainer SV Kirchanschöring)
"Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zu dem Zeitpunkt schon 29 Punkte haben, dann hätten wir das alle unterschrieben. Deshalb können wir mit der Vorrunde zufrieden sein, die Spieler entwickeln sich gut. Gegen Schalding haben wir uns in der jüngeren Vergangenheit immer schwer getan. Eine sehr routinierte, clevere Mannschaft. Deshalb ein guter Gradmesser für uns. Jetzt können wir zeigen, wie weit wir schon sind mit unserer Entwicklung."
Personalien SV Kirchanschöring: Manuel Omelanowsky und Maxi Reiter sind wieder ins Training eingestiegen, ob sie schon gegen Schalding mitwirken können, ist noch fraglich. Elias Huber weilte in dieser Woche beruflich in der Schweiz und konnte nicht trainieren, fraglich ob er dabei sein wird. Gleiches gilt für Fabian Kühnel, der schulisch auf Achse war.
Thomas Rudolph (Cheftrainer FC Gundelfingen)
"Wir können sehr zufrieden sein. Hätte uns das vor der Saison jemand gesagt, hätten wir das natürlich genau so unterschrieben. Ein großer Faktor ist auch, dass wir vom Verletzungspech weitgehend verschont worden sind bislang. Zum Rückrundenauftakt in Hauzenberg erwartet uns eine Mannschaft, die besser ist, als der derzeitige Tabellenplatz es suggeriert. Sie haben zuhause 60 II, Kirchanschöring und Nördlingen geschlagen. Das sollte uns Warnung genug sein."
Personalien FC Gundelfingen: Nico Frisch muss wegen Adduktorenproblemen pausieren. Zudem fehlt der langzeitverletzte Michael Singer.