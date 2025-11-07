Zwischenzeugnis: Note 2- für Schalding, für Hauzenberg eine 4

Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining)"Ich würde meiner Mannschaft eine 2- oder eine 3+ geben. Gegen Topteams wie zuletzt Erlbach müssen wir noch reifer, erwachsener werden. Wir waren bei beiden Toren einfach zu schläfrig, Erlbach hat gar keinen großen Aufwand betreiben müssen, um mit 2:0 in Führung zu gehen. In solchen Momenten müssen wir einfach hellwach sein, um solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Darüber haben wir auch ausgiebig gesprochen. In Kirchanschöring können wir nun zeigen, ob wir daraus schon gelernt haben. Eine defensiv wie offensiv total stabile Mannschaft, die es hervorragend versteht, die einfachen Dinge, die Basics im Fußball wie Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft oder Disziplin, konstant abzurufen. Das müssen wir auch auf den Platz bringen. Spielerisch haben wir auf alle Fälle dann die Möglichkeiten, aus Kirchanschöring etwas mitzunehmen."Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa, der gegen Erlbach krankheitsbedingt fehlte, ist wieder zurück im Kader. Fehlen werden deshalb nur die langzeitverletzten Michael Dietl, Quirin Stiglbauer und Nikolas Löblein.

Thomas Leberfinger (Trainer SV Kirchanschöring)

"Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zu dem Zeitpunkt schon 29 Punkte haben, dann hätten wir das alle unterschrieben. Deshalb können wir mit der Vorrunde zufrieden sein, die Spieler entwickeln sich gut. Gegen Schalding haben wir uns in der jüngeren Vergangenheit immer schwer getan. Eine sehr routinierte, clevere Mannschaft. Deshalb ein guter Gradmesser für uns. Jetzt können wir zeigen, wie weit wir schon sind mit unserer Entwicklung."



Personalien SV Kirchanschöring: Manuel Omelanowsky und Maxi Reiter sind wieder ins Training eingestiegen, ob sie schon gegen Schalding mitwirken können, ist noch fraglich. Elias Huber weilte in dieser Woche beruflich in der Schweiz und konnte nicht trainieren, fraglich ob er dabei sein wird. Gleiches gilt für Fabian Kühnel, der schulisch auf Achse war.