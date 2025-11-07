 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sowohl für die Schaldinger (re.) um Christoph Szili als auch für die Hauzenberger (re.) um Fabian Gastinger ist in der zweiten Saisonhälfte Luft nach oben.
Sowohl für die Schaldinger (re.) um Christoph Szili als auch für die Hauzenberger (re.) um Fabian Gastinger ist in der zweiten Saisonhälfte Luft nach oben. – Foto: Robert Geisler, Sven Leifer

Zwischenzeugnis: Note 2- für Schalding, für Hauzenberg eine 4-

Samstag - 18. Spieltag: Rückrundenauftakt in der Bayernliga Süd: Der SVS gastiert beim Topteam in Kirchanschöring +++ Der Sturm hat den starken Mitaufsteiger Gundelfingen zu Gast

Die Hälfte der Saison in der Bayernliga Süd ist rum. Zeit für ein Halbzeit-Fazit. Aus gegebenem Anlass lassen wir die hauptberuflich als Lehrer tätigen Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining) und Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg) Noten an ihre Teams vergeben. Wie fällt das Zwischenzeugnis vor dem Rückrundenauftakt aus?

Morgen, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00

Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining)
"Ich würde meiner Mannschaft eine 2- oder eine 3+ geben. Gegen Topteams wie zuletzt Erlbach müssen wir noch reifer, erwachsener werden. Wir waren bei beiden Toren einfach zu schläfrig, Erlbach hat gar keinen großen Aufwand betreiben müssen, um mit 2:0 in Führung zu gehen. In solchen Momenten müssen wir einfach hellwach sein, um solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Darüber haben wir auch ausgiebig gesprochen. In Kirchanschöring können wir nun zeigen, ob wir daraus schon gelernt haben. Eine defensiv wie offensiv total stabile Mannschaft, die es hervorragend versteht, die einfachen Dinge, die Basics im Fußball wie Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft oder Disziplin, konstant abzurufen. Das müssen wir auch auf den Platz bringen. Spielerisch haben wir auf alle Fälle dann die Möglichkeiten, aus Kirchanschöring etwas mitzunehmen."

Personalien SV Schalding-Heining: Patrick Drofa, der gegen Erlbach krankheitsbedingt fehlte, ist wieder zurück im Kader. Fehlen werden deshalb nur die langzeitverletzten Michael Dietl, Quirin Stiglbauer und Nikolas Löblein.

Thomas Leberfinger (Trainer SV Kirchanschöring)
"Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zu dem Zeitpunkt schon 29 Punkte haben, dann hätten wir das alle unterschrieben. Deshalb können wir mit der Vorrunde zufrieden sein, die Spieler entwickeln sich gut. Gegen Schalding haben wir uns in der jüngeren Vergangenheit immer schwer getan. Eine sehr routinierte, clevere Mannschaft. Deshalb ein guter Gradmesser für uns. Jetzt können wir zeigen, wie weit wir schon sind mit unserer Entwicklung."

Personalien SV Kirchanschöring: Manuel Omelanowsky und Maxi Reiter sind wieder ins Training eingestiegen, ob sie schon gegen Schalding mitwirken können, ist noch fraglich. Elias Huber weilte in dieser Woche beruflich in der Schweiz und konnte nicht trainieren, fraglich ob er dabei sein wird. Gleiches gilt für Fabian Kühnel, der schulisch auf Achse war.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg)
"Nach einem Zwischenhoch waren die vergangenen zwei Auftritte gegen Heimstetten und Geretsried doch sehr unzufriedenstellend und enttäuschend. Wir waren in beiden Partien kaum präsent, so reicht`s nicht. Hinsichtlich der gesamten Vorrunde, und in Anbetracht, dass wir auch in den ersten acht Spielen nicht weit weg waren, würde ich uns gerade noch so eine 4- geben. Gegen Gundelfingen wollen wir zuhause aus einer kompakten Grundordnung agieren und versuchen, ohne Gegentor zu bleiben. Zudem wollen wir gegen einen Gegner, der eine richtig gute Runde spielt und viel Qualität und Power im Kader hat, wieder mutiger auftreten als zuletzt."

Personalien FC Sturm Hauzenberg: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Erfreulich: Sturmtalent Joris Wagner ist nach rund dreimonatiger Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für das Gundelfingen-Spiel wird`s zwar noch nicht reichen, aber läuft alles nach Plan, wird der 18-Jährige noch vor der Winterpause sein Comeback geben.

Thomas Rudolph (Cheftrainer FC Gundelfingen)
"Wir können sehr zufrieden sein. Hätte uns das vor der Saison jemand gesagt, hätten wir das natürlich genau so unterschrieben. Ein großer Faktor ist auch, dass wir vom Verletzungspech weitgehend verschont worden sind bislang. Zum Rückrundenauftakt in Hauzenberg erwartet uns eine Mannschaft, die besser ist, als der derzeitige Tabellenplatz es suggeriert. Sie haben zuhause 60 II, Kirchanschöring und Nördlingen geschlagen. Das sollte uns Warnung genug sein."

Personalien FC Gundelfingen: Nico Frisch muss wegen Adduktorenproblemen pausieren. Zudem fehlt der langzeitverletzte Michael Singer.

