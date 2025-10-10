– Foto: Friedhelm Brauner

Zwischenpersonalmangel und Hoffnung: Wahrenholz vor Schlüsselspiel in Der VfL Wahrenholz kämpft nicht nur mit personellen Engpässen, sondern auch um dringend benötigte Punkte. Gegen FT Braunschweig soll nun die Wende gelingen.

Der Start in die Saison verlief für den VfL Wahrenholz nicht wie erhofft: Nur vier Punkte nach sechs Spielen, eine wacklige Defensive und viele Ausfälle. Vor dem Auswärtsspiel bei FT Braunschweig (Samstag, 12.10.) fordert Trainer Michael Alms einen klaren Fokus auf die Grundtugenden – und hofft auf eine Effizienz im Konterspiel.

Es ist ein Duell im unteren Tabellendrittel, aber für den VfL Wahrenholz hat die Partie bei FT Braunschweig am kommenden Samstag eine besondere Bedeutung. Nach einem holprigen Saisonstart mit nur einem Sieg aus sechs Spielen (1-1-4) steht das Team auf Rang neun der Landesliga – punktgleich mit dem Gegner, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Trainer Michael Alms spricht offen über die angespannte Lage: "Ein sehr wichtiges Spiel für uns! Wir sind gerade nicht in der Verfassung, wie wir uns das wünschen oder auch vorstellen." Erschwerend kommt hinzu, dass das Team mit krankheits- und berufsbedingten Ausfällen zu kämpfen hat.

Trotzdem gibt sich der Trainer kämpferisch: "Aber wir glauben weiterhin an uns und müssen uns auf die einfachen Tugenden konzentrieren, das heißt Einstellung, Kampfbereitschaft, Griffigkeit und Teamgeist." Die Defensivarbeit steht dabei im Mittelpunkt: „Wir müssen sehen, dass wir mal nicht gleich wieder schnelle Gegentore bekommen, sondern in der Defensive gut organisiert sind und den Ball auch einfach mal ins Aus befördern." Mit bereits 24 Gegentreffern stellt Wahrenholz die bislang anfälligste Abwehr der Liga. Alms sieht im Konterspiel eine realistische Chance: "Im Umkehrschluss auf Konter setzen und vielleicht aus vier bis fünf Chancen dann auch drei Tore schießen."