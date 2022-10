Wer hat am Ende in der Mönchengladbacher Kreisliga A die Nase vorn, für wen wird es eng? Wir haben ein wenig durch den Zaun geschaut. – Foto: Sascha Köppen

Zwischenfazit: So läuft die Saison in der Mönchengladbacher A-Liga 13 Spieltage sind absolviert - das sind die Tops und Flops der bisherigen Spielzeit 2022/23.

13 Spieltage sind mittlerweile in der Mönchengladbacher Kreisliga A absolviert, und so langsam gibt es bereits die ersten Tendenzen, wer am Ende ganz oben stehen könnte - aber auch, wer wohl bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen muss. Zusätzlich hat die diesjährige Kreisliga A einige große Namen zu bieten, deren eigener Anspruch deutlich über dem Kreisoberhaus liegt. Doch wem könnte der Aufstieg in die Bezirksliga überhaupt gelingen, und welche Teams liegen hinter den Erwartungen bereits zurück? Wir verschaffen euch einen ersten Überblick.

Angeführt wird die Tabelle momentan von Türkiyemspor. Das Team um Trainer Ufuk Isik überzeugte in den ersten elf Spielen vor allem mit einer riesigen Torgefahr, schon 56 Mal mussten die gegnerischen Torhüter hinter sich greifen. Einen großen Anteil daran hat Ali Salgin, der mit seinen 40 Jahren bereits 23 Treffer erzielte.



Das ambitionierte Team liegt also voll in den eigenen Erwartungen, und wurde erst einmal besiegt: Und zwar vom Rheydter SV beim 3:5 am 11. September. Der Traditionsverein aus Rheydt, welcher mit einer komplett erneuerten Mannschaft an den Start geht, nachdem er sich voriges Jahr aus der Bezirksliga zurückzog, liegt momentan auf Rang zwei der Tabelle und nur zwei Punkte hinter Türkiyemspor. Auch hier hat ein erfahrener Torjäger großen Anteil am momentanen Erfolg: Pascal Schmitz erzielte in elf Spielen nicht nur 19 Tore, sondern half seinem Team zusätzlich mit elf Assists weiter. Somit sollte eines klar sein: der "Spö" hat den Umbruch erfolgreich gemeistert, und sollte ein Wörtchen mitreden können, wenn es um den Aufstieg in die Bezirksliga geht.



Verfolgt werden Türkiyemspor und der RSV vor allem von folgenden beiden Teams: Neersbroich und Odenkirchen. Die Sportfreunde könnte man dabei als die Überraschung der laufenden Saison ansehen, sprang am Ende der vergangenen Saison nur Platz sechs heraus. Das Team von Oliver Glogau erwies sich immer wieder als unangenehm zu bespielender Gegner, und so gab es bereits einen Sieg über Odenkirchen, zusätzlich Punktgewinne gegen Venn und die Red Stars. Neersbroich könnte definitiv zum Überraschungsteam der Saison werden, sollte das Team die aktuelle Form beibehalten. Odenkirchen liegt nur einen Punkt hinter den Aufstiegsplätzen, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert. Das Team von Damian Schriefers, welcher kurz vor Saisonbeginn überraschend für Oliver Schoepp einspringen musste, zeigte zwar bereits mehrmals starke Leistungen, ließ dann aber gegen vermeintlich schwächere Gegner immer wieder Punkte liegen. Es scheint so, als würde ein richtiger Torgarant, wie Pascal Schmitz beim RSV oder Ali Salgin bei Türkiyemspor, den Schwarz-Gelben fehlen. Sollten die Odenkirchener dieses Problem aber in den Griff kriegen, sollte die Mannschaft von Schriefers und Co-Trainer Wolla Brück definitiv ganz oben anklopfen. Zusätzlich kann man noch den Vennern, aber auch den Red Stars zutrauen, am Ende der Saison einen der beiden Aufstiegsränge zu belegen. Fängt sich der SC Hardt allmählich?