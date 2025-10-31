„Zwischenfazit fällt ernüchternd aus“: Dachau 65 startet mit vielen Sorgen in die Rückrunde

Dachau – Mit dem Spiel beim FV Illertissen II steigen die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am Sonntag in die Rückrunde ein. Die Anstoßzeit wurde auf Wunsch der Gastgeber verlegt. Statt 14 Uhr wird ab 17 Uhr in Illertissen auf einem Nebenplatz gespielt.

Die Dachauer können ihre Landesligatauglichkeit nur sporadisch nachweisen. Ergebnis: 17 Punkte nach 17 Vorrundenspielen. Dachau 1865 liegt auf Platz zwölf, drei Plätze vor der Relegationszone. Zum Tabellen-15. FC Kempten hat die Mannschaft nur zwei Punkte Vorsprung. Auf Oberweikertshofen auf dem Direktabstiegsrang 17 sind es vier Punkte.

Es läuft alles andere als rund bei Dachau 1865. Von dem Traum der Verantwortlichen, eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen zu spielen, blieb nach der Vorrunde nicht viel übrig. Durchaus möglich, dass die Saison mit dem Abstieg in die Bezirksliga endet.

„Nach Abschluss der Hinrunde fällt das Zwischenfazit ernüchternd aus“, räumt 65-Trainer Christian Doll ein. „Mit den bisherigen Ergebnissen können wir nicht zufrieden sein, mehrmals haben wir unser Potenzial nicht vollständig abgerufen und so wichtige Punkte liegen gelassen.“

Das Vorrundenspiel gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten ging 1:1 aus. Es war eines der wenigen guten Spiele der Dachauer. In der Saison 2024/25 verlor man zweimal.

„Der Blick richtet sich nach vorne“, sagt Doll, mit Illertissen warte zum Start in die Rückrunde „eine junge, technisch starke Mannschaft, die uns vor große Herausforderungen stellen wird“. Nach der 1:3-Niederlage in Memmingen zuletzt sei die Mannschaft gefordert, eine Reaktion zu zeigen. Im Training sei intensiv gearbeitet worden, um die Fehler aus dem Memmingen-Spiel zu korrigieren. Doll: „Jetzt gilt es, Charakter zu zeigen und mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist erfolgreich in die Rückrunde zu starten.“

Unter der Woche gab es Neuwahlen in der Fußballabteilung des TSV 1865. Das Personaltableau hat sich nur geringfügig geändert. So bleibt Jonas Hoffmann Abteilungsleiter und Philipp Englich stellvertretender Abteilungsleiter. Niclas Seibt, bislang dritter Abteilungsleiter, wird Jugendleiter.