Zwischenfall beim Testspiel: Spieler im kritischen Zustand

Zwischenfall im Freundschaftsspiel

In einem Freundschaftsspiel im Bezirk am Samstag kam es in der 79ten Minute zu einem furchtbaren Vorfall.



Das Spiel war wegen eines Foulspiels unterbrochen, als ein 19jähriger, an der Szene unbeteiligter Spieler, zu Boden sank.



Den Protagonisten war schnell klar, dass hier ein Notfall eingetreten ist und man begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Hierbei kam auch der vereinseigene Defibrillator, unter telefonischer Unterstützung, zum Einsatz.



Die Maßnahmen wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortgeführt, eine lobenswerte Leistung der Menschen am Platz.



Der Spieler wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand.



Unsere Gedanken sind beim Spieler, wir drücken die Daumen und hoffen, dass alles gut für ihn ausgeht.



Vielleicht sollte man wieder eine Auffrischung zum Ersthelfer besuchen, die Notwendigkeit zu helfen kann schneller kommen, als man denkt.

