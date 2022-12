Zwischenbilanz zur Winterpause: Momente der Freude und leere Akkus Hinterzartens Trainer Nurhan Ardiclik erklärte nach der 1:3-Heimpleite gegen den FC Löffingen seinen Rücktritt

Größer, ja monströser war die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald seit Jahren nicht. 18 Teams kämpften sich durch einen Spielplan, der keine Verschnaufpausen vorsah. Gekickt wurde an jedem Wochenende, jedem kirchlichen und staatlichen Feiertag, wiederholt am Dienstag und Mittwoch, mal auch am Donnerstag und Freitag. Fußball-Dauerstress, der Nehmerqualitäten forderte und zum Ende des Fußballjahres in der Bezirksliga einen Paukenschlag bereit hielt: Hinterzartens Trainer Nurhan Ardiclik erklärte nach der 1:3-Heimpleite gegen den FC Löffingen seinen Rücktritt.

Als Tabellenfünfter geht der TuS Bonndorf in die lange Pause. Eine tolle Bilanz für Trainer Claudio Andreotti, der im Sommer neu nach Bonndorf gekommen ist. 30 Zähler sammelte die Andreotti-Elf bisher, dabei ärgerte sich der ehrgeizige Trainer, dass beim abschließenden Ligaspiel am Sonntag in Bräunlingen (1:3) nicht noch zumindest ein weiterer Zähler hinzukam. "Da kam in der zweiten Halbzeit viel zu wenig von uns", monierte Andreotti. So verspielte seine Mannschaft eine 1:0-Pausenführung und ging am Ende leer aus. An der guten Gesamtbilanz änderte das aber wenig. "Wir haben den Fokus über einen sehr langen Zeitraum hochgehalten", lobte Andreotti sein Team. Positiv fallen auch die Nehmerqualitäten auf. Nie verlor Bonndorf zwei Partien am Stück, stets zeigte der Tabellenfünfte eine Reaktion auf schwache Spiele. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.