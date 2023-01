Zwischenbilanz Landesklasse 3: Fair Play und Schiedsrichter (3) Werner Gerling - dienstältester Staffelleiter Thüringens - hat die Zahlen & Daten zur Hinrunde der Landesklasse 3 aufgearbeitet.

Zusatzpunkte aus Sportgerichtsentscheidungen mussten in der Saisonhälfte 2022 an die fehlbaren Gemeinschaften Siebleben (Einsatz von Pyrotechnik und Wechselfehler), Fahner Höhe II (Kein Ordnerdienst mit Tätlichkeiten) und Hildburghausen (Tätlichkeit gegenüber dem SR-Kollektiv) angerechnet werden.

Am Ende der Rubrik stehen Mannschaften, die im Tabellenkeller liegen und bereits in den vergangenen Spieljahren Versäumnisse zeigten und teilweise mit den Sportgerichten Kontakt hatten. Ganz unten befindet sich Siebleben vor den Mannschaften aus Kaltennordheim und Eisenach.

Die Zahl der gelben Karten ist auch in diesem Jahr im Vergleich vergangener Jahre hoch. So gab es 390 x Gelb (bei 112 Spielen), 18 x Gelb/Rot und 8 x Rot.

Rote Karten

Die überwiegende Mehrzahl von Mannschaften kamen ohne Rote Karte aus. Dagegen blieben die Mannschaften aus Borsch, Suhl, Gotha, Eisenach, Siebleben, Steinach und Fahner Höhe II nicht ungeschoren, was sich letztlich auch in den Sperrtagen ablesen lässt. Siebleben erhielt hier bereits zwei Mal den Roten Karton gezeigt.

Sperren

Nur fünf Spieler erhielten die fünfte Gelbe Karte. Davon mussten bisher nur zwei Akteure zuschauen, der Rest ist auf die nächsten Spiele vertagt.

Acht Spieler mussten nach Rot den Platz vorzeitig verlassen, was letztlich mit insgesamt 21 Sperrtagen ‚honoriert’ wurde.

Schiedsrichter

52 Schiedsrichter leiteten die 112 Spiele der Südstaffel in bewährter Manier. Zwei Schiedsrichter davon kamen auf fünf Spieleinsätze und sieben Schiedsrichter auf vier Einsätze.

Gekostet haben die Kollektive insgesamt knapp 18.322 Euro, also etwa 163 Euro je Spiel. Durch die notwendige Anpassung der Auslagen für die Schiedsrichter ist das ein Anstieg von etwa 20 Euro pro Partie.

Sieht man sich die Kosten je Spiel an – und das ist auf Grund der territorialen Lage der Gemeinschaften erforderlich – so mussten Borsch, Hildburghausen Herpf und Steinach am meisten bezahlen. Allerdings ist das nur ein Zwischenstand, der aber am Ende durch den Schiedsrichter-Pool wieder ausgeglichen wird.

Das Fazit des Staffelleiters: „Insgesamt kann man im TFV Spielausschuss mit dem bisherigen Spielverlauf der ersten Halbserie in der Landesklasse 3 zufrieden sein. Mit geringen Ausfällen (8), die allesamt die Spieltage 13 und 15 betrafen, geht man ins neue Jahr 2023. Hier bleibt die Hoffnung, dass die Pandemie nicht zurückkehrt und die Wetterlage im Februar/März nicht allzu große Ausfälle beschert.“