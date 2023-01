Zwischenbilanz Landesklasse 3: Eingesetzte Spieler und Tore Werner Gerling - dienstältester Staffelleiter Thüringens - hat die Zahlen & Daten zur Hinrunde der Landesklasse 3 aufgearbeitet.

Fünf Spieler nahmen an allen Spielen mit der vollen Spielzeit (90 Minuten) teil, wesentlich weniger als in den letzten Jahren. Diese verteilen sich auf fünf Vereine, nämlich Ohratal (Wildies), Waltershausen (Galozy), Menzel (Suhl), Zöller (Herpf) und Schreck (Sonneberg)

Am ältesten waren die Spieler aus Borsch (29,3) Sonneberg (29), Siebleben (27,2) und Fahner Höhe II (26,5). Sonneberg setzte mit L. Krüger den ältesten Spieler (53/für 12 Minuten)) ein. Das Gegenstück bildeten L. Kühnstein (Suhl), J. Giffe und E. Barth (beide FSV Waltershausen) sowie weitere 9 Spieler die erst zu Beginn der Hinrunde 17 Jahre alt wurden.

409 Spieler sind in den 112 Spielen (8 Spiele fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer) eingesetzt worden. Dies bedeutet, dass jeder Verein im Schnitt etwa 25,5 Spieler einsetzte.

Tore

452 Treffer sind in 112 Spielen erzielt worden. Der Durchschnitt von 4,04 ist zum Vorjahr erfreulicherweise gestiegen. 163 Schützen, so viel wie lange nicht, erzielten diese Treffer, was einen Schnitt von über zehn Spielern pro Verein ergibt.

Während viele Teams ihre Treffer auf mehrere Schützen verteilten (zwischen 8 bis 11 Spieler), waren die Mannschaften aus Ohratal (14), Borsch (13) und Fahner Höhe II (12) mit ihrer Trefferverteilung noch etwas unberechenbarer für ihre Gegner.

Gleich mehrere Treffer gelangen in einem Spiel durch J. Hirschfeld (Hildburghausen) mit fünf Toren (2. Spieltag) im Spiel Hildburghausen-Eisenach 7:2. Vier erzielten in einem Spiel A. Gottschalk (Steinach/14. Spieltag) im Spiel Eisenach-Steinach 1:7. Gleich acht Spieler erzielten jeweils drei Tore in einem Spiel für ihre Mannschaft. Dies waren die Spieler Töpfer, Gottschalk (b. Steinach), Menz (Steinbach-H.), Aliyev (Fahner Höhe II), Jewtschuk (Siebleben), Jungheinrich (Waltershausen) und Seidel (Bad Salzungen)

34 Treffer wurden von Strafstoßpunkt erzielt.

Bester Torschütze ist aktuell Andre Gottschalk (16/Steinach). Die nachfolgenden Torschützen folgen in Schlagdistanz mit Sandro Eichhorn (14/Hildburghausen), Marcel Bischoff (11/Steinbach-H.), Robert Menz (10/Steinbach-H.) und Jens Hirschfeld (10/Hildburghausen). >> zur kompletten Torjägerliste