Zwischenbilanz der sportlichen Führung: Junge Kickers mit Potenzial

Wer in diesen Wochen auf die Stuttgarter Kickers blickt, merkt schnell: Hier wächst etwas Neues heran. Auf dem Platz steht eine Mannschaft, die sich verändert hat. Gerade im Hinblick auf das Alter. Schon der Blick auf die Zahlen zeigt das: Bereits dreimal in dieser Saison haben die Kickers die jüngste Startelf der Liga gestellt – nur die U23-Teams der Bundesligisten sind im Schnitt noch jünger. Und: Der eingesetzte Kader hat ein Durchschnittsalter von gerade einmal 23,2 Jahren. Auch hier handelt es sich um das jüngste Team nach den Zweitvertretungen.

„Das war eine bewusste Entscheidung“, sagt Geschäftsführer Sport, Lutz Siebrecht. „Wir wollten einen Umbruch, der uns eine Mannschaft gibt, die sich entwickeln kann. Und, die Leidenschaft und Hunger mitbringt, die uns als Verein ausmachen sollen.“





Jüngstes Team der Regionalliga nach den Zweitvertretungen

Der Umbruch im Sommer war deutlich spürbar: Acht Spieler wurden am Saisonende verabschiedet, weitere folgten in der Vorbereitung. Das Team um Lutz Siebrecht setzte gezielt auf junge Neuzugänge. Natürlich ergänzt durch erfahrene Führungsspieler wie Nico Blank, David Braig, David Tomić, Maxi Zaiser oder Kapitän Lukas Kiefer. Aber auch die aktuell noch verletzten Felix Dornebusch und Christian Mauersberger spielen eine wichtige Rolle. Gemeinsam bilden sie den Rahmen für eine Mannschaft, die sich Woche für Woche finden muss – und dabei Potenzial mitbringt.

Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt: „Wir sind nach den Zweitvertretungen die jüngste Mannschaft der Liga. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Wir wollen Talente fördern und ihnen die Chance geben, sich in dieser starken Regionalliga zu behaupten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wissen wir, wie wichtig die erfahrenen Spieler sind, die die Richtung vorgeben.“



