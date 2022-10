Zwischenbericht - Zweite TSV Weilheim

Nach 2 unfreiwillig spielfreien Wochenenden (Absage durch Catania 2) war die zweite Mannschaft des SF Dettingen am 20.09. zum Fluchtspiel im Weilheimer Lindachstadion zu Gast. Es wurde aufgrund der vergangenen Ergebnisse und der Tatsache, dass die erste Mannschaft der Dettinger spielfrei hatte, ein starker Gegner erwartet. Genau dies traf auch ein. Unsere Zweite konnte zwar früh in der 9. Minute durch Tobias Salzer in Führung gehen, doch die Dettinger Mannschaft forderte stets die Kampf- und Laufbereitschaft der jungen Weilheimer Zweiten. Nach 90 Minuten war der Führungstreffer auch der einzige Treffer des Spiels und nach 4 Spieltagen war man ohne Punktverlust und Gegentor weiterhin voll im Soll. Großes Lob gilt hier unserer Abwehr, welche gegen die schnelle Dettinger Mannschaft immer auf der Höhe war und das ganze Spiel konzentriert agierte.