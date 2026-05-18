Zwischen Zweifel und Wahnsinn: Meppens Rückkehr von P. M. · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der Weg zurück war kein Sprint. Er war staubig, laut, manchmal unbequem und am Ende genau deshalb so besonders.

Der SV Meppen ist Meister der Regionalliga Nord 2025/26 und steigt nach drei Jahren zurück in die 3. Liga auf. Damit endet eine Zeit voller Zweifel, Neuanfänge und harter Arbeit mit dem größten möglichen Ziel: der Rückkehr in den Profifußball. Nach dem Absturz 2023 wurde in Meppen nahezu alles umgebaut. Ein neuer Kader, neue Gesichter, neue Verantwortung. 27 Abgänge, 20 Neuzugänge und trotzdem blieb etwas immer gleich: die Hoffnung im Emsland, dass dieser Verein irgendwann wieder dahin gehört, wo Flutlichtabende länger dauern und Auswärtsfahrten quer durchs Land gehen.

Unter Lucas Beniermann fand der SVM wieder Stabilität, Identität und vor allem Konstanz. Die Mannschaft entwickelte sich von einem ambitionierten Regionalligisten wieder zu einem echten Aufstiegsteam. Spiel für Spiel. Punkt für Punkt. Bis aus Hoffnung plötzlich Gewissheit wurde. Die Hänsch-Arena wurde wieder zu diesem Ort, an dem Menschen schon vor Anpfiff Gänsehaut hatten. Wo Kinder mit Meppen-Schal auf den Schultern standen wie früher ihre Eltern. Wo Auswärtsteams merkten, dass dieses Stadion größer wirkt, wenn es wieder an etwas glaubt.