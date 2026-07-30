Zwischen Zuversicht und offenen Baustellen Der TuS Bersenbrück startet nach einer intensiven Sommervorbereitung in die Pflichtspielsaison von red · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Mit dem Achtelfinale im Niedersachsenpokal gegen den SSV Vorsfelde endet für den TuS Bersenbrück die Vorbereitungsphase. Sechs Wochen Training und sieben Testspiele liegen hinter der neu formierten Mannschaft. Nach einem personellen Umbruch und dem Amtsantritt von Cheftrainer Hanjo Vocks ging es in den vergangenen Wochen weniger um Ergebnisse als um die Entwicklung einer neuen Spielidee. Die Bilanz fällt entsprechend differenziert aus.

Die Auswahl der Testspielgegner stellte die Mannschaft früh vor anspruchsvolle Aufgaben. Vom Oberliga-Absteiger SV Holthausen Biene bis zum niederländischen Drittligisten HHC Hardenberg bewegte sich das Niveau konstant im oberen Amateurbereich. Drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen am Ende der Vorbereitung. Gegen Mannschaften aus der sechsten Liga gelang ein Erfolg, gegen Fünftligisten verbuchte der TuS einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Hinzu kamen ein Erfolg sowie zwei Niederlagen gegen Viertligisten beziehungsweise gegen Hardenberg aus den Niederlanden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Bersenbrück bewusst starken Härtetests stellte.

Spielidee wird sichtbar, Fehler bleiben Größeren Erkenntnisgewinn als die Resultate lieferte jedoch die Entwicklung auf dem Platz. Unter Hanjo Vocks präsentierte sich die Mannschaft phasenweise bereits mit einer klar erkennbaren Struktur. Gegen viele Gegner kontrollierte der TuS längere Spielabschnitte, erspielte sich regelmäßig Torchancen und begegnete auch höherklassigen Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe. Dennoch offenbarte die Vorbereitung wiederkehrende Schwächen. Mehrfach führten kurze Konzentrationsverluste zu entscheidenden Gegentoren – etwa gegen Preußen Münster II, RW Maaslingen oder Atlas Delmenhorst. Hinzu kamen unglückliche Gegentreffer durch abgefälschte Freistöße oder außergewöhnliche Distanzschüsse, wodurch einige knappe Niederlagen deutlicher wirkten, als es der Spielverlauf vermuten ließ.