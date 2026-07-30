Zwischen Zuversicht und offenen Baustellen

Mit dem Achtelfinale im Niedersachsenpokal gegen den SSV Vorsfelde endet für den TuS Bersenbrück die Vorbereitungsphase. Sechs Wochen Training und sieben Testspiele liegen hinter der neu formierten Mannschaft. Nach einem personellen Umbruch und dem Amtsantritt von Cheftrainer Hanjo Vocks ging es in den vergangenen Wochen weniger um Ergebnisse als um die Entwicklung einer neuen Spielidee. Die Bilanz fällt entsprechend differenziert aus.
Die Auswahl der Testspielgegner stellte die Mannschaft früh vor anspruchsvolle Aufgaben. Vom Oberliga-Absteiger SV Holthausen Biene bis zum niederländischen Drittligisten HHC Hardenberg bewegte sich das Niveau konstant im oberen Amateurbereich.
Drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen am Ende der Vorbereitung. Gegen Mannschaften aus der sechsten Liga gelang ein Erfolg, gegen Fünftligisten verbuchte der TuS einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Hinzu kamen ein Erfolg sowie zwei Niederlagen gegen Viertligisten beziehungsweise gegen Hardenberg aus den Niederlanden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Bersenbrück bewusst starken Härtetests stellte.
Größeren Erkenntnisgewinn als die Resultate lieferte jedoch die Entwicklung auf dem Platz. Unter Hanjo Vocks präsentierte sich die Mannschaft phasenweise bereits mit einer klar erkennbaren Struktur. Gegen viele Gegner kontrollierte der TuS längere Spielabschnitte, erspielte sich regelmäßig Torchancen und begegnete auch höherklassigen Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe.
Dennoch offenbarte die Vorbereitung wiederkehrende Schwächen. Mehrfach führten kurze Konzentrationsverluste zu entscheidenden Gegentoren – etwa gegen Preußen Münster II, RW Maaslingen oder Atlas Delmenhorst. Hinzu kamen unglückliche Gegentreffer durch abgefälschte Freistöße oder außergewöhnliche Distanzschüsse, wodurch einige knappe Niederlagen deutlicher wirkten, als es der Spielverlauf vermuten ließ.
Gerade die vermeidbaren Gegentore zeigen jedoch, dass die Defensive weiterhin Entwicklungspotenzial besitzt. Bereits in der vergangenen Saison hatte eine zu hohe Zahl an Gegentreffern den Mannschaftserfolg erschwert. In dieser Hinsicht ist der endgültige Nachweis einer stabileren Balance bislang noch ausgeblieben.
Positive Signale kamen dagegen aus personeller Sicht. Die zahlreichen Neuzugänge fügten sich schnell in die Mannschaft ein und deuteten ihr Potenzial bereits an.
Maik Emmrich präsentierte sich mit vier Treffern als treffsicherster Akteur der Vorbereitung und war darüber hinaus mehrfach als Vorbereiter erfolgreich. Markus Lührmann knüpfte an seine konstanten Offensivleistungen an, während Neuzugang Lejs Bukvic gleich bei seinem ersten Einsatz mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam machte. Auch Maximilian Lepper empfahl sich mit mutigen Auftritten für weitere Einsatzzeiten.
Nicht ohne Sorgen verlief die Vorbereitung allerdings im personellen Bereich. Der verletzungsbedingte Ausfall von Neuzugang Sven Lameyer schmälert die Optionen im zentralen Mittelfeld zum Pflichtspielauftakt. Zudem geht Simon James angeschlagen in die letzten Tage vor Saisonbeginn.
Trotz einzelner Rückschläge hinterlässt die Vorbereitung insgesamt einen positiven Eindruck. Die neue Spielidee gewinnt zunehmend an Konturen, viele junge Spieler haben ihre Qualität bereits angedeutet und die Mannschaft wirkt auf einem guten Weg, den Umbruch zu bewältigen.
Ob die gezeigten Fortschritte bereits für den Pflichtspielbetrieb reichen, wird sich nun zeigen. Am Samstag eröffnet der TuS Bersenbrück mit dem Achtelfinale im Niedersachsenpokal gegen den SSV Vorsfelde die neue Saison. Anstoß im Hasestadion im Culimeta-Sportpark ist um 18 Uhr. Dann geht es erstmals nicht mehr um Erkenntnisse – sondern um das Weiterkommen.