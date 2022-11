Zwischen Zufriedenheit und Verärgerung: TSV Peiting geht als dritter in die Winterpause Gemischtes Fazit beim TSV Peiting nach Platz drei in der Kreisliga 4

Peiting – Unterm Strich ergab das Platz drei in der Kreisliga 4 für den Vizemeister der vergangenen Saison, was bei TSV-Coach Fabian Melzer ein ebenfalls gemischtes Fazit nach sich zog. „Wir sind schon froh, die Aufstiegsrunde erreicht zu haben“, hob er das Positive hervor. Allerdings schwingt bei Peitings Coach auch eine gewisse Unzufriedenheit, vor allem wegen des unbefriedigenden Jahresabschlusses, mit.

Die Peitinger ließen in den letzten zwei Spielen fünf von sechs möglichen Punkten liegen, weil sie gegen Wildsteig/Rottenbuch in Überzahl eine 2:0-Führung verspielten und am Ende lediglich ein 2:2 erreichten. Danach blamierten sich die Peitinger bei der 1:2- Heimniederlage im Derby gegen die erheblich ersatzgeschwächten Altenstadter. „Die beiden Spiele haben mich schon geärgert, aber es war irgendwie ein Spiegelbild der Saison“, so Melzer. Er vermisste bei seinem Team, in dem insgesamt 25 Feldspieler zum Einsatz kamen, vor allem die Konstanz.

„Bei einigen Spielern war die Lust auf Fußball irgendwie nicht so vorhanden wie sonst“: Melzer benennt Probleme bei Saisonstart

Das war unter anderem den Personalproblemen geschuldet, die Peiting die gesamte Spielzeit über begleiteten. Leistungsträger wie Thomas Salzmann, Matthias Lotter, Florian Wörle oder Christoph Hertl fielen wochenlang aus. Dazu kamen auch einige Urlauber, sodass Melzer in keiner einzigen Partie die gleiche Startelf wie in der Woche zuvor aufbieten konnte. Die lange Saison 2021/22 mit der Bezirksliga-Relegation, die bekanntlich gegen Murnau verloren ging, zeigte ebenfalls Auswirkungen. „Wir hatten keine richtige Vorbereitung und bei einigen Spielern war die Lust auf Fußball irgendwie nicht so vorhanden wie sonst“, benannte Melzer die Probleme.

Die Folge war fehlende Fitness, die einen Fehlstart nach sich zog. „In den ersten Spielen hätte ich nach 60 Minuten die komplette Mannschaft auswechseln müssen.“ Mit Grausen erinnert sich Melzer an die 2:3-Niederlage in Utting und die 1:4-Pleite bei Jahn Landsberg. Nimmt man noch den mühevollen 4:2-Heimsieg gegen Aufsteiger Unterdießen dazu, trat beim holprigen Saisonstart eine weitere Baustelle der Peitinger offen zu Tage: die vielen Gegentore. Im Jahr davor standen zur Winterpause 13 Gegentore in 13 Spielen zu Buche. In diesem Jahr kassierte der TSV in nur zwölf Partien 19 Treffer. „Das war jetzt aber kein Abwehrproblem, wir haben als gesamte Mannschaft schlecht verteidigt“, analysierte Melzer. Dagegen gab es an der Offensivbilanz, die mit 30 Toren ähnlich wie vor einem Jahr ausfiel, weniger auszusetzen, auch wenn die Peitinger zahlreiche gute Chancen liegen ließen.