Zwischen Wiedersehen und Finalerinnerung

Ein Spiel, das weit mehr als nur eine Revanche verspricht: Es ist die Chance auf den Einzug ins Halbfinale, auf ein Stück Vereinsgeschichte – und für zwei erfahrene Akteure auch eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Mit Chris Schlätzer auf Seiten der Kurstädter und Florian Schubert bei den Gästen stehen gleich zwei Spieler auf dem Platz, die den besonderen Reiz eines Landespokalfinales bereits erlebt haben. Schlätzer stand 2020 mit dem FSV Martinroda im Endspiel, Schubert zwei Jahre zuvor mit Wismut Gera. Beide mussten sich damals dem großen FC Carl Zeiss Jena geschlagen geben – und doch sind es Erinnerungen, die geblieben sind.

Auch Florian „Schubi“ Schubert, mittlerweile 30, erinnert sich gerne zurück, blickt aber realistisch auf das Hier und Jetzt: „Das war ab und zu mal Thema in der Kabine, aber so weit denken wir noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir alles versuchen und alles geben, um eine Runde weiterzukommen – mit der super Unterstützung unserer Fans und für den Verein.“

„Natürlich hat man schon einmal darüber gesprochen, aber erstmal muss das Spiel gegen Wismut gewonnen werden. Was danach kommt, ist absoluter Bonus! Es wäre ein riesiger Erfolg für den Verein, wenn es zu einem Halbfinale kommen sollte“, sagt Chris Schlätzer, der mit seinen 34 Jahren längst zu den prägenden Gesichtern bei Blau-Weiß zählt.

Unterschiedliche Vorzeichen – doch Pokal schreibt eigene Geschichten

Sportlich könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein: Während Bad Frankenhausen mit viel Selbstvertrauen in das Pokalduell geht, steckt Wismut Gera mitten im Kampf um Stabilität – auf und neben dem Platz. Der Traditionsverein vom Steg hat turbulente Wochen hinter sich: Rücktritte und Unruhe im Vorstand sowie sportlich der bittere Absturz ans Tabellenende der Thüringenliga.„Die Stimmung in der Mannschaft ist den Umständen entsprechend ganz gut. Jeder geht anders damit um. Am Ende müssen wir unsere Leistung auf dem Platz zeigen und können dem Vorstand sowie dem Verein nur durch unsere Treue und unseren Einsatz Ehre erweisen“, sagt Schubert.

Das jüngste 1:4 im Ligaspiel gegen Bad Frankenhausen will man bei Wismut unbedingt vergessen machen: „Natürlich wissen wir, dass wir im Vergleich zum Ligaspiel einiges verändern müssen, damit wir Bad Frankenhausen einen Pokalfight auf Augenhöhe bieten können. Einen Vorteil haben wir nicht. Aber wir wollen definitiv ein anderes Wismut zeigen als letzte Woche.“

Blau-Weiß mit Rückenwind und klarer Marschroute

Ganz anders die Lage in Bad Frankenhausen: Die Mannschaft um Trainer Alex Ludwig und Routinier Schlätzer spielt eine starke Saison, der 4:1-Erfolg über Wismut war der nächste Beweis. Nun träumen die Kurstädter davon, den Pokalnachmittag im Stadion an der Wipper in ein echtes Highlight zu verwandeln. „Einen Vorteil sehe ich nur darin, dass wir zu Hause spielen. Wismut hat nach vorne gut gespielt, war aber hinten anfällig. Wenn wir bei uns bleiben und unser Spiel durchziehen, sehe ich uns klar im Vorteil. Wir müssen klar im Kopf bleiben und die richtige Einstellung an den Tag legen!“, sagt Schlätzer mit Blick auf das Duell.

Kampf, Leidenschaft – und der Traum vom großen Abend

Beide Teams erwarten ein intensives, kampfbetontes Spiel mit viel Emotion. „Ich erwarte ein körperlich und kampfbetontes Spiel mit viel Stimmung. Ich denke, die Mannschaft, die es mehr will, wird am Ende als Sieger vom Platz gehen“, so Schubert. Am Samstagnachmittag geht es also nicht nur um den Einzug ins Halbfinale, sondern auch um Stolz, Zusammenhalt und vielleicht ein kleines Stück Pokalgeschichte. Denn wer weiß – vielleicht darf einer der beiden alten Pokal-Finalisten bald wieder träumen. Ob Chris Schlätzer in der Kabine von Bad Frankenhausen oder Florian Schubert im Geraer Trikot – einer von beiden könnte nach Abpfiff mit einem breiten Grinsen sagen: „Der Weg ins Finale ist noch weit – aber wir sind wieder ein Stück näher dran.“