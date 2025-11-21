Zwischen Vergangenheit und Verantwortung

Beide Mannschaften mussten zuletzt deutliche 0:3-Niederlagen einstecken. Während sich die Gäste aus der Kur- und Rosenstadt mit solidem Abstand im gesicherten Mittelfeld halten, liegt Geratal fünf Punkte dahinter und kämpft weiter darum, sich vom ominösen Strich nach unten abzusetzen.

Betrachtet man die jüngste Serie der Hausherren, könnte man beinahe Schicksal dahinter vermuten: 1:0-Heimsieg, 0:3-Auswärtsniederlage, 1:0-Heimsieg, 0:3-Auswärtsniederlage. Und was folgt nun? Ein 1:0? Steven Reinhold lacht darüber – aber nicht ohne Hoffnung: „Wenn man sich die Statistik anschaut, dann stehen die Quoten für das Ergebnis nicht schlecht. Aber im Fußball ist ja bekanntlich immer alles möglich.“ Den Dreier würde der 36-jährige Angreifer natürlich „sofort unterschreiben“, wie er sagt.

Der Blick auf die Saison zeigt ein Gerataler Team, das nach großem Umbruch im Sommer Schritt für Schritt zusammenfindet. „Wir sind halt ein fast komplett neues Team, daher braucht man Zeit“, erklärt Reinhold. Die Entwicklung stimme ihn positiv: Teamgeist, Einsatzbereitschaft, erste Punkte direkt zum Start. Doch die Kehrseite: eine Verletztenliste, die Woche für Woche länger wird – und wichtige Stützen fehlen lässt. „Wir haben kaum ein Spiel die gleiche Startelf. Und manchmal sind wir noch etwas zu grün hinter den Ohren.“ Trotzdem überwiege das gute Gefühl: „Man spürt, dass wir füreinander einstehen.“

Wiedersehen & eine Geschichte, die verbindet

Für Reinhold wird dieses Spiel ein besonderes. Fünf Spielzeiten trug er das Preußen-Trikot, stieg mit dem Team von der Landesklasse in die Thüringenliga auf und erzielte in der Aufstiegssaison 17 Treffer – Momente, die prägen. Nun, mit 36 Jahren, hilft er der jungen Gerataler Mannschaft mit Erfahrung, Ruhe und Präsenz. Nicht laut, nicht übertrieben – aber mit Herz. „Es ist immer ein besonderes Erlebnis gegen seinen Ex-Verein zu spielen. Man möchte sich natürlich besonders reinhängen“, sagt er. Kontakt gab es in dieser Woche noch keinen nach Bad Langensalza, aber das könne sich ändern: „Ich denke, dass vor dem Spiel sicherlich noch die ein oder andere Spitze kommen wird.“ Erfolg wünscht er den Preußen trotzdem – „nur nicht in den zwei Spielen gegen uns.“

Was erwartet die Zuschauer?

Reinhold rechnet mit einem intensiven, ausgeglichenen Duell, in dem mentale Stärke und Reaktion auf die Niederlagen der Vorwoche entscheidend sein werden. „Es wird darauf ankommen, wer das vergangene Spiel schneller abgehakt hat. Kleinigkeiten können das Spiel entscheidend beeinflussen.“ Geratal will wieder zu Null spielen und aus einer stabilen Defensive heraus agieren. Und dann? Dann genügt manchmal ein einziges Tor. „Im Endeffekt ist Fußball eine ganz einfache Rechnung: Start bei 0. Schießt du 1 Tor mehr als der Gegner, gewinnst du.“ Vielleicht ja wieder 1:0. Nur der Statistik wegen. Und ein bisschen auch der Geschichte.