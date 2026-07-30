Zwischen Vergangenheit und Neuanfang

Es ist eine Rückkehr, die wohl kaum jemand in dieser Form erwartet hatte. Toni „Jura“ Jurascheck kennt den Verein wie kaum ein anderer. Zwischen 2012 und 2014 feierte der heute 39-Jährige mit Wacker Nordhausen den Aufstieg in die Regionalliga, führte die Mannschaft später als Kapitän auf Rang fünf und erlebte erfolgreiche Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte hautnah mit.
Nach mehreren erfolgreichen Jahren als Spielertrainer bei Union Mühlhausen kehrt Jurascheck nun in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte zurück – nicht, weil ihn ein sportlich attraktives Projekt lockte, sondern weil der Verein seine Hilfe braucht. Als Sportlicher Leiter soll er den personellen Neuaufbau gestalten, gleichzeitig wird er wohl auch noch einmal selbst die Fußballschuhe schnüren.
FuPa Thüringen: Jura, zunächst noch einmal zu deinem Abschied aus Mühlhausen. Gibt es dazu aus deiner Sicht noch etwas zu sagen?
Toni Jurascheck: Nein, da gibt es nichts mehr zu sagen. Ich möchte dazu auch nichts mehr sagen. Ich wünsche dem Verein alles Gute. Ich hatte dort richtig geile Jahre und habe viele Jahre mein Herzblut in den Verein gesteckt. Ich wünsche den Verantwortlichen und der Mannschaft von Herzen nur das Beste und hoffe, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.
FuPa Thüringen: Wie kam es anschließend zum Kontakt mit Wacker Nordhausen?
Jura: Wacker Nordhausen war für mich immer ein Stück weit Heimat. Ich komme aus der Nachbarstadt Heringen und habe den Verein immer verfolgt. Vor sechs oder sieben Wochen hatte ich ein längeres Gespräch mit Steve Jochmann. Er hat mir erzählt, was in Nordhausen gerade los ist. Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann meinen Freund Mario Goldberg angerufen und gefragt, ob wir uns das gemeinsam mal anhören wollen.
Wir sind dann zweimal nach Nordhausen gefahren. Das Ende vom Lied kennt inzwischen jeder. Mario rief mich irgendwann an und sagte: „Jura, ich bin jetzt Präsident – jetzt packen wir es an.“ Da lasse ich ihn natürlich nicht im Stich. Er ist ein ganz feiner Mensch. Wir haben uns in den vergangenen Jahren, als wir in Mühlhausen gemeinsam etwas aufgebaut haben, sehr schätzen gelernt. Deshalb gab es da für mich auch keine zwei Meinungen. Er macht es, wenn ich es mache – und umgekehrt. Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei.
FuPa Thüringen: Eigentlich bist du als Sportlicher Leiter zurückgekehrt. Wie hat sich diese Rolle entwickelt?
Jura: Als wir angekommen sind, gab es viele Menschen, die für den Verein brennen und einfach anpacken wollten. Es hatte sich eine größere Gruppe gebildet, in der die Aufgaben verteilt wurden. Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir besprochen, dass ich die sportliche Leitung übernehme. Ich habe im Fußball doch einiges erlebt und kenne viele Leute. Da waren sich alle einig, dass wir das so versuchen.
Die vergangenen Wochen waren allerdings extrem anstrengend. Am 29. Juni wurde der neue Vorstand gewählt, am 30. Juni begann bereits die Übergabe. Zu diesem Zeitpunkt waren die Abmeldefristen aber schon abgelaufen. Das heißt: Wir konnten zunächst nur vereinslose Spieler verpflichten. Ein oder zwei Wochen mehr Zeit hätten uns enorm geholfen.
Viele Transfers waren dadurch deutlich komplizierter, weil immer auch die abgebenden Vereine mitspielen mussten. Das war eine sehr intensive und zeitaufwendige Phase.
FuPa Thüringen: Gleichzeitig läuft die Zeit gegen euch.
Jura: Absolut. Am Sonntag startet bereits die Saison für uns. Bei vielen anderen Vereinen war die Kaderplanung schon vor drei Monaten abgeschlossen. Wir versuchen jetzt noch Spieler zu finden, die Qualität mitbringen und gleichzeitig menschlich zu uns passen.
Das ist kein Job, um den man jemanden beneiden muss. Aber wir geben wirklich alles. So wie ich leben momentan viele Menschen für diesen Verein.
Das Schöne ist: Man merkt, dass hier wieder etwas wächst. Ich kenne die Wucht, die Wacker Nordhausen früher hatte. Ich durfte hier Oberliga und Regionalliga spielen und war Kapitän. Damals hat man gespürt, welche Strahlkraft dieser Verein entwickeln kann.
Beim Testspiel gegen Großwechsungen waren rund 300 Zuschauer da. Die Neugier ist wieder vorhanden. Die Fans sind für mich immer noch Oberliga-Niveau. Jetzt müssen wir versuchen, alle wieder mitzunehmen. Sportlich wird das wahrscheinlich das schwierigste Jahr seit vielen Jahren. Aber wir wollen gemeinsam das Beste für den Verein herausholen.
FuPa Thüringen: Eigentlich wolltest du nach deiner Zeit in Mühlhausen nicht mehr selbst auf dem Platz stehen. Jetzt könnte es doch noch einmal dazu kommen.
Jura: Damit hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Aber ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Wenn ich der Mannschaft als Spieler helfen kann, dann mache ich das selbstverständlich.
Viel wichtiger ist mir aber, dass wir den Verein wieder auf stabile Beine stellen. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, damit Wacker Nordhausen langfristig wieder die sportliche Adresse in Nordthüringen wird.
FuPa Thüringen: Ist der Kader bereits komplett oder wird noch nachgelegt?
Jura: Ich telefoniere eigentlich täglich mit Fußball-Menschen. Wenn uns noch ein oder zwei junge Spieler über den Weg laufen, die sportlich und menschlich zu uns passen, dann werden wir natürlich versuchen, das möglich zu machen. Wir sind weiterhin offen, aber alles muss vernünftig und nachhaltig sein.