Zwischen Vergangenheit und Neuanfang Toni Jurascheck über seine Rückkehr zu Wacker Nordhausen. von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Von 2012 bis 2014 spielte "Jura" für Wacker in der Oberliga und Regionalliga. – Foto: © Thomas Rinke

Es ist eine Rückkehr, die wohl kaum jemand in dieser Form erwartet hatte. Toni „Jura“ Jurascheck kennt den Verein wie kaum ein anderer. Zwischen 2012 und 2014 feierte der heute 39-Jährige mit Wacker Nordhausen den Aufstieg in die Regionalliga, führte die Mannschaft später als Kapitän auf Rang fünf und erlebte erfolgreiche Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte hautnah mit.

Nach mehreren erfolgreichen Jahren als Spielertrainer bei Union Mühlhausen kehrt Jurascheck nun in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte zurück – nicht, weil ihn ein sportlich attraktives Projekt lockte, sondern weil der Verein seine Hilfe braucht. Als Sportlicher Leiter soll er den personellen Neuaufbau gestalten, gleichzeitig wird er wohl auch noch einmal selbst die Fußballschuhe schnüren. Im Interview mit FuPa Thüringen spricht er über seinen Abschied aus Mühlhausen, den Kraftakt der vergangenen Wochen und warum er überzeugt ist, dass Wacker trotz aller Probleme wieder eine Zukunft hat. FuPa Thüringen: Jura, zunächst noch einmal zu deinem Abschied aus Mühlhausen. Gibt es dazu aus deiner Sicht noch etwas zu sagen?

Toni Jurascheck: Nein, da gibt es nichts mehr zu sagen. Ich möchte dazu auch nichts mehr sagen. Ich wünsche dem Verein alles Gute. Ich hatte dort richtig geile Jahre und habe viele Jahre mein Herzblut in den Verein gesteckt. Ich wünsche den Verantwortlichen und der Mannschaft von Herzen nur das Beste und hoffe, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.

FuPa Thüringen: Wie kam es anschließend zum Kontakt mit Wacker Nordhausen?

Jura: Wacker Nordhausen war für mich immer ein Stück weit Heimat. Ich komme aus der Nachbarstadt Heringen und habe den Verein immer verfolgt. Vor sechs oder sieben Wochen hatte ich ein längeres Gespräch mit Steve Jochmann. Er hat mir erzählt, was in Nordhausen gerade los ist. Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann meinen Freund Mario Goldberg angerufen und gefragt, ob wir uns das gemeinsam mal anhören wollen.

Wir sind dann zweimal nach Nordhausen gefahren. Das Ende vom Lied kennt inzwischen jeder. Mario rief mich irgendwann an und sagte: „Jura, ich bin jetzt Präsident – jetzt packen wir es an.“ Da lasse ich ihn natürlich nicht im Stich. Er ist ein ganz feiner Mensch. Wir haben uns in den vergangenen Jahren, als wir in Mühlhausen gemeinsam etwas aufgebaut haben, sehr schätzen gelernt. Deshalb gab es da für mich auch keine zwei Meinungen. Er macht es, wenn ich es mache – und umgekehrt. Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei. FuPa Thüringen: Eigentlich bist du als Sportlicher Leiter zurückgekehrt. Wie hat sich diese Rolle entwickelt?

Jura: Als wir angekommen sind, gab es viele Menschen, die für den Verein brennen und einfach anpacken wollten. Es hatte sich eine größere Gruppe gebildet, in der die Aufgaben verteilt wurden. Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir besprochen, dass ich die sportliche Leitung übernehme. Ich habe im Fußball doch einiges erlebt und kenne viele Leute. Da waren sich alle einig, dass wir das so versuchen.

Die vergangenen Wochen waren allerdings extrem anstrengend. Am 29. Juni wurde der neue Vorstand gewählt, am 30. Juni begann bereits die Übergabe. Zu diesem Zeitpunkt waren die Abmeldefristen aber schon abgelaufen. Das heißt: Wir konnten zunächst nur vereinslose Spieler verpflichten. Ein oder zwei Wochen mehr Zeit hätten uns enorm geholfen.

Viele Transfers waren dadurch deutlich komplizierter, weil immer auch die abgebenden Vereine mitspielen mussten. Das war eine sehr intensive und zeitaufwendige Phase.







Jura: Nein. Ein Umbruch ist für mich etwas anderes. Das hier ist eher ein kompletter Neuanfang.

Als wir gekommen sind, waren gerade noch zwölf Spieler für diesen Verein gemeldet. Wir konnten viele davon überzeugen, ihre Abmeldung wieder zurückzunehmen. Bei einigen war das unkompliziert, andere hatten aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit keine Bereitschaft mehr zurückzukommen. Das muss man akzeptieren.

Wir mussten im Grunde erst einmal wieder Vereinsstrukturen aufbauen. Es geht ja nicht nur um die erste Mannschaft. Es gibt auch noch eine zweite Mannschaft, die ebenfalls auf den Platz muss. Deshalb ist momentan alles ziemlich spannend. Bis zum 31. August ist das Transferfenster noch geöffnet. Wir werden schauen, was noch möglich ist.



FuPa Thüringen: Trotz der schwierigen Ausgangslage habt ihr zuletzt mehrere Neuzugänge präsentiert – unter anderem zwei junge Spieler mit Wurzeln in Spanien und Brasilien. Wie kam es dazu?

Jura: Die beiden wurden uns über einen Berater angeboten. Natürlich haben wir zuerst geprüft, ob das überhaupt finanzierbar ist. Wir wollen keine Fehler machen, die es in der Vergangenheit vielleicht gegeben hat. Das möchte ich aber gar nicht bewerten.

Wir wollen kleinere Brötchen backen. Uns sind Spieler wichtig, die richtig Bock auf das Projekt haben. Jungs, denen wir hier eine Perspektive geben können und die wir dabei unterstützen, in Deutschland Fuß zu fassen. Mit Bernardo und Sergio haben wir genau solche Spieler gefunden. Zwei weitere sollen noch dazukommen.

Am Ende muss aber alles in einem vernünftigen finanziellen Rahmen bleiben. FuPa Thüringen: Von außen wird oft von einem Umbruch gesprochen. Ist das aus deiner Sicht überhaupt die richtige Bezeichnung?Jura: Nein. Ein Umbruch ist für mich etwas anderes. Das hier ist eher ein kompletter Neuanfang.Als wir gekommen sind, waren gerade noch zwölf Spieler für diesen Verein gemeldet. Wir konnten viele davon überzeugen, ihre Abmeldung wieder zurückzunehmen. Bei einigen war das unkompliziert, andere hatten aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit keine Bereitschaft mehr zurückzukommen. Das muss man akzeptieren.Wir mussten im Grunde erst einmal wieder Vereinsstrukturen aufbauen. Es geht ja nicht nur um die erste Mannschaft. Es gibt auch noch eine zweite Mannschaft, die ebenfalls auf den Platz muss. Deshalb ist momentan alles ziemlich spannend. Bis zum 31. August ist das Transferfenster noch geöffnet. Wir werden schauen, was noch möglich ist.FuPa Thüringen: Trotz der schwierigen Ausgangslage habt ihr zuletzt mehrere Neuzugänge präsentiert – unter anderem zwei junge Spieler mit Wurzeln in Spanien und Brasilien. Wie kam es dazu?Jura: Die beiden wurden uns über einen Berater angeboten. Natürlich haben wir zuerst geprüft, ob das überhaupt finanzierbar ist. Wir wollen keine Fehler machen, die es in der Vergangenheit vielleicht gegeben hat. Das möchte ich aber gar nicht bewerten.Wir wollen kleinere Brötchen backen. Uns sind Spieler wichtig, die richtig Bock auf das Projekt haben. Jungs, denen wir hier eine Perspektive geben können und die wir dabei unterstützen, in Deutschland Fuß zu fassen. Mit Bernardo und Sergio haben wir genau solche Spieler gefunden. Zwei weitere sollen noch dazukommen.Am Ende muss aber alles in einem vernünftigen finanziellen Rahmen bleiben.