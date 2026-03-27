Zwischen Unbekümmertheit und Abstiegskampf

Sowohl für die A-Junioren wie auch für die Landesklasse-Mannschaft schon aktiv: Mengistu Schmidt. – Foto: © Anja Pfeiffer

„Der größte Unterschied ist die Körperlichkeit“

Für Schmidt ist es die erste komplette Saison im Männerbereich, der Übergang verlief für ihn jedoch relativ problemlos. „Da ich bereits in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Herren mittrainiert habe, war ich zum Saisonstart schon sehr vertraut mit der Mannschaft und wurde entsprechend gut aufgenommen“, erzählt er. Vor allem erfahrene Spieler hätten ihm den Einstieg erleichtert: „Gerade Spieler wie Simon Richter haben mich mit ihrer offenen Art direkt integriert.“ Die Mannschaft sei eine gute Mischung: „Wir sind ein Team mit vielen jungen Spielern, aber auch mit einigen, die schon lange dabei sind. Von ihnen kann man viel lernen und wird gut an die Hand genommen.“ Mit einigen Mitspielern kennt er sich sogar noch aus der Jugend: „Mit manchen Jungs habe ich zudem schon in der A-Jugend zusammengespielt, zum Beispiel mit Leon Kopp, mit dem ich bereits bei Carl Zeiss Jena aktiv war.“ Den größten Unterschied zum Jugendfußball spürt er vor allem auf dem Platz: „Der größte Unterschied zum Jugendbereich ist vor allem die Körperlichkeit. Man hat weniger Zeit am Ball, weniger Raum für Fehler und insgesamt sind die Spiele deutlich ergebnisorientierter.“

Gute Leistungen, aber zu wenig Punkte

Sportlich ist die Situation angespannt: Thüringen Jena steht nur knapp vor den Abstiegsplätzen und wartet in der Rückrunde noch auf den ersten Sieg. Für Mengistu Schmidt liegt das Problem nicht unbedingt in den Leistungen. „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, was die Erwartungen für die Rückrunde natürlich entsprechend hoch angesetzt hat“, sagt er. Die Winterpause sei eher ungünstig gekommen: „Gerade die letzten Spiele vor der Winterpause waren sehr ordentlich, weshalb die Pause eher unglücklich kam.“ In der Rückrunde seien viele Spiele sehr eng gewesen: „Oft hat nur wenig zu drei Punkten gefehlt. In einigen Partien waren wir nicht effektiv genug. Wir hatten oft Phasen, in denen wir sehr dominant waren, konnten daraus aber zu wenig Kapital schlagen.“Sein Fazit: „Insgesamt haben wir einige gute Spiele gemacht, waren aber in den entscheidenden Momenten häufig einen Schritt zu spät.“