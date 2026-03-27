Zwischen Unbekümmertheit und Abstiegskampf

Für Mengistu Schmidt ist es die erste Saison im Herrenbereich – und direkt eine intensive. Mit dem FC Thüringen Jena steckt der junge Spieler mitten im Abstiegskampf der Landesklasse 1. Am Wochenende wartet nun das Derby gegen SCHOTT Jena II – ein Spiel, das sportlich und emotional enorm wichtig ist.
Für Schmidt ist es die erste komplette Saison im Männerbereich, der Übergang verlief für ihn jedoch relativ problemlos. „Da ich bereits in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Herren mittrainiert habe, war ich zum Saisonstart schon sehr vertraut mit der Mannschaft und wurde entsprechend gut aufgenommen“, erzählt er. Vor allem erfahrene Spieler hätten ihm den Einstieg erleichtert: „Gerade Spieler wie Simon Richter haben mich mit ihrer offenen Art direkt integriert.“ Die Mannschaft sei eine gute Mischung: „Wir sind ein Team mit vielen jungen Spielern, aber auch mit einigen, die schon lange dabei sind. Von ihnen kann man viel lernen und wird gut an die Hand genommen.“ Mit einigen Mitspielern kennt er sich sogar noch aus der Jugend: „Mit manchen Jungs habe ich zudem schon in der A-Jugend zusammengespielt, zum Beispiel mit Leon Kopp, mit dem ich bereits bei Carl Zeiss Jena aktiv war.“ Den größten Unterschied zum Jugendfußball spürt er vor allem auf dem Platz: „Der größte Unterschied zum Jugendbereich ist vor allem die Körperlichkeit. Man hat weniger Zeit am Ball, weniger Raum für Fehler und insgesamt sind die Spiele deutlich ergebnisorientierter.“
Sportlich ist die Situation angespannt: Thüringen Jena steht nur knapp vor den Abstiegsplätzen und wartet in der Rückrunde noch auf den ersten Sieg. Für Mengistu Schmidt liegt das Problem nicht unbedingt in den Leistungen. „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, was die Erwartungen für die Rückrunde natürlich entsprechend hoch angesetzt hat“, sagt er. Die Winterpause sei eher ungünstig gekommen: „Gerade die letzten Spiele vor der Winterpause waren sehr ordentlich, weshalb die Pause eher unglücklich kam.“ In der Rückrunde seien viele Spiele sehr eng gewesen: „Oft hat nur wenig zu drei Punkten gefehlt. In einigen Partien waren wir nicht effektiv genug. Wir hatten oft Phasen, in denen wir sehr dominant waren, konnten daraus aber zu wenig Kapital schlagen.“Sein Fazit: „Insgesamt haben wir einige gute Spiele gemacht, waren aber in den entscheidenden Momenten häufig einen Schritt zu spät.“
Auch persönlich hat sich Schmidt für seine erste Herrensaison klare Ziele gesetzt, die aber nicht nur an Zahlen festgemacht sind. „Meine persönlichen Ziele sind gar nicht unbedingt an eine konkrete Anzahl an Toren oder Vorlagen gebunden. Für mich steht im Vordergrund, möglichst viel Erfahrung zu sammeln und einfach Fußball zu spielen“, erklärt er. Natürlich wolle er trotzdem mit Toren und Assists helfen: „Auch weil ich der Mannschaft helfen möchte, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.“ Da er den Verein im Sommer verlassen wird, hat er für die restliche Saison ein klares Ziel: „Da ich Thüringen Jena im Sommer verlassen werde, ist es mir umso wichtiger, bis dahin meinen Beitrag zu leisten.“
Am Wochenende wartet nun das Derby gegen SCHOTT Jena II – ein Spiel mit besonderer Brisanz, auch weil sich viele Spieler aus der Jugend kennen. „Das Spiel am Wochenende wird sicherlich ein besonderes und enges Derby. Wir kennen den Gegner gut – SCHOTT Jena II ist, genau wie wir, eine junge Mannschaft“, sagt Schmidt. Mit einigen Spielern habe er früher sogar zusammengespielt: „Mit einigen Spielern habe ich bereits in der Jugend bei Carl Zeiss Jena zusammengespielt. Dazu gehört zum Beispiel Magnus Kellermann, ein technisch sehr starker Spieler, den wir am Wochenende möglichst gut aus dem Spiel nehmen müssen.“ Auch einen weiteren Gegenspieler hebt er hervor: „Auch Lionel Ziegner, der in der Defensive sehr stabil ist, wird es uns schwer machen, den Weg zum Tor zu finden.“ Trotz der schwierigen Tabellensituation geht Thüringen Jena selbstbewusst ins Derby: „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir schon in der Hinrunde gezeigt haben, bin ich optimistisch, dass wir auch punkten werden.“