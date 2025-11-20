Zwischen U19 Bundesliga und Landesklasse 1

Körperlichkeit als größter Unterschied

Der Wechsel aus dem Jugend- in den Herrenfußball ist ein Schritt, der vielen jungen Spielern schwerfällt. Für Taubert war vor allem ein Aspekt sofort spürbar: „Die Körperlichkeit ist der größte Unterschied. In der Jugend nutzen viele ihren Körper noch nicht richtig oder nicht so konsequent. Im Männerbereich musst du jedes Duell annehmen – und wenn du das nicht tust, hast du es schwer.“ Er merkt an, dass im Herrenbereich der Erfolgsdruck größer ist als in der Jugend: „Jetzt geht es wirklich um etwas, weil du Ergebnisse liefern musst.“ Trotzdem hat er sich überraschend schnell zurechtgefunden: „Ich wurde gut aufgenommen, sowohl sportlich als auch menschlich. Für mich passt das hier in Ehrenhain einfach.“

Schnell zum Leistungsträger geworden

Dass er bereits zu den wichtigsten Spielern des Teams zählt, überrascht ihn selbst nicht: „Ich versuche, meine Stärken einzubringen – meinen Antritt, meine Beweglichkeit, meine Art, in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen. Ich will der Mannschaft helfen, wo ich kann.“ Hinzu kommt ein persönlicher Vorteil: „Ich wohne direkt im Nachbardorf. Das macht vieles einfacher und hat super zu Ehrenhain gepasst.“

Ausbildung im Fokus

Taubert durchlief unter anderem die Nachwuchsabteilung des Chemnitzer FC und sammelte dort Erfahrung in der U17- und U19-Bundesliga. Trotzdem sieht er sich aktuell eher im bodenständigen Entwicklungsmodus: „Ich habe meinen beruflichen Fokus gesetzt und deshalb hier angefangen. Mir ist wichtig, im ersten Männerjahr viel Spielpraxis zu sammeln. Ehrenhain ist dafür genau der richtige Verein.“ Langfristig schließt er höhere Aufgaben nicht aus: „Natürlich würde ich mich freuen, irgendwann mal höher zu spielen. Jeder ambitionierte Spieler wünscht sich das. Aber aktuell liegt der Fokus ganz klar auf meiner Ausbildung und meiner Entwicklung hier.“

Gegner auf Augenhöhe

Mit Neustadt/Orla II wartet ein Gegner, der in der Tabelle und von den bisherigen Ergebnissen her ähnlich einzuschätzen ist wie Ehrenhain. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind beide im selben Tabellenbereich unterwegs, deshalb kann das ein richtig enger Fight werden.“ Da die Partie auf dem Kunstrasen ausgetragen wird, sieht Taubert klare Anforderungen an sein Team: „Wir brauchen eine hohe Passgenauigkeit und müssen unsere technischen Fähigkeiten auf den Platz bringen. Der Platz erlaubt schnelles Kombinationsspiel – das müssen wir nutzen.“ Zudem brauche es den nötigen Willen: „Wenn wir körperlich dagegenhalten, konzentriert bleiben und unser Spiel durchziehen, bin ich sicher, dass wir die drei Punkte holen können.“