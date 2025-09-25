Christian Schreiber hat mit Siebleben turbulente Wochen hinter sich. – Foto: © Christian Heilwagen

Zwischen Turbulenzen, Rücktritten und sportlichen Aufgaben Bei der SpVgg Siebleben 06 liegen ereignisreiche Wochen hinter Mannschaft und Verein.

Zuerst gab Trainer Kevin Pfeifer sein Amt ab, wenig später übernahm Co-Trainer Christian Hatzky als neuer Chef an der Seitenlinie. Zusätzlich sorgte der Rücktritt von Bertram Schreiber, dem 2. Vorsitzenden des Vereins und (ehemaligen) TFV-Vizepräsidenten – sowie Vater von Mannschaftskapitän Christian Schreiber – für zusätzliche Schlagzeilen.

Trotz aller Unruhe gelang der SpVgg zuletzt ein wichtiger Befreiungsschlag: Im Heimspiel gegen den FC 02 Barchfeld feierte das Team einen 3:1-Sieg. Nun wartet am Wochenende beim Tabellenzweiten FSV 06 Ohratal eine echte Herausforderung. FuPa Thüringen hat mit Sieblebens' Kapitän Christian Schreiber über die schwierigen letzten Wochen, den Rücktritt seines Vaters, den jüngsten Erfolg und das bevorstehende Topspiel gesprochen....

FuPa Thüringen: Christian, die letzten Wochen waren sehr turbulent für euch – Trainerwechsel, Rücktritt deines Vaters als TFV-Vizepräsident. Wie hat die Mannschaft diese Unruhe wahrgenommen und verkraftet?

Christian Schreiber: In Steinach hat man ganz klar gemerkt, dass die Unruhe der letzten Wochen noch in den Köpfen hing. Der Fokus auf den Fußball war logischerweise nicht bei 100 Prozent. Wir haben daher versucht, in den Trainingseinheiten wieder den Spaß am Fußball in den Vordergrund zu stellen. Das war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, weil es uns geholfen hat, wieder lockerer zu werden und den Kopf frei zu bekommen. FuPa Thüringen: Dein Vater hat als 2. Vorsitzender in Siebleben und als TFV-Vizepräsident eine wichtige Rolle gespielt und ist nun von seinem Ehrenamt beim Fußball-Landesverband zurückgetreten. Möchtest du zu dieser Situation etwas sagen?

Christian Schreiber: Ich kann und möchte nur so viel sagen: Mein Vater hat immer seine offene und ehrliche Meinung gesagt und hatte seinen festen Standpunkt – den hat er nie verraten. Über viele Jahre hat er sein Amt im TFV ehrenamtlich ausgeübt und musste sich dabei einiges anhören. Meinungen gehen nun mal auseinander, das gehört dazu. Aber eins ist klar: Er wird niemals sein Gesicht verlieren, weil er immer ehrlich war – vor allem zu sich selbst.

Welche genauen Beweggründe ihn zu seinem Rücktritt bewogen haben, weiß ich nicht, und wir haben auch nicht darüber geredet. Mussten wir auch nicht. Ich weiß einfach, dass er für sich die richtige Entscheidung getroffen hat. Dafür bekommt er von mir immer Rückhalt!

Was ich persönlich sehr schade finde, ist die Art und Weise, wie er „verabschiedet“ wurde. Ein Zweizeiler in der Presse wird seiner jahrelangen Arbeit und dem Herzblut, das er investiert hat, einfach nicht gerecht. Da hätte man definitiv eine bessere Lösung finden können – oder sogar müssen.

