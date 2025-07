Zwischen Traum und Trümmern: FC Kosova vor dem Neuanfang

Es fehlte nicht viel, und der FC Kosova Düsseldorf wäre in der gerade abgelaufenen Saison in die Oberliga aufgestiegen. Lange Zeit befand sich der Landesliga-Aufsteiger auf Kurs „Durchmarsch“, stand sich dann aber selbst im Weg. Die Entscheidung, Erfolgstrainer Mohamed El Mimouni fünf Spieltage vor Saisonschluss den Stuhl vor die Tür zu setzen, war für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Unter dessen Nachfolger Shiqeri Alili gab es zwar noch ein spektakuläres 4:3 im Topspiel gegen Holzheim, allerdings auch drei Niederlagen. So zog Holzheim noch an Kosova vorbei.