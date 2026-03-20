 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Zwischen Titeltraum und Abstiegsangst: Der 19. Bezirksliga-Spieltag

Bezirksliga Alb: Spitzenreiter Dettingen/Glems unter Druck – Sickenhausen empfängt den Tabellenzweiten.

von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Liveticker NEDI

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Bezirksliga Alb
TSG Tübingen II
SGM Dettingen/Glems
Gomaringen
SG Reutling.

In der Bezirksliga Alb steht am 19. Spieltag eine entscheidende Phase der Saison bevor, in der sich das Tableau merklich spalten könnte. Während an der Spitze die SGM Dettingen/Glems ihre Dominanz festigen möchte, kämpfen die Vereine im Tabellenkeller um den Anschluss an das rettende Ufer. Die sportliche Auseinandersetzung auf den Plätzen der Region verspricht am kommenden Sonntag eine Mischung aus taktischer Disziplin und der notwendigen Leidenschaft, die den Amateurfußball in dieser Spielklasse auszeichnet.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen II
15:00

Der TSV Ofterdingen geht als Tabellensechster mit 27 Punkten in die Begegnung gegen die Reserve der TSG Tübingen. Die Gäste befinden sich mit 20 Punkten auf dem 13. Rang in einer prekären Situation und müssen dringend punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Ofterdingen hat zudem eine Rechnung offen, da das Hinspiel mit einer 2:4-Niederlage an die Tübinger ging.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Reutlingen
SG ReutlingenSG Reutling.
SV Walddorf
SV WalddorfSV Walddorf
15:00live

Die SG Reutlingen belegt derzeit mit 28 Punkten den fünften Tabellenplatz und empfängt den SV Walddorf. Walddorf steht mit 23 Punkten auf dem elften Rang und spürt den Druck der unteren Tabellenregionen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für die Reutlinger, die sich mit 4:1 durchsetzen konnten. Für Walddorf geht es darum, die defensive Stabilität zu finden, die im ersten Aufeinandertreffen fehlte.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Sickenhausen
TSV SickenhausenSickenhausen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
15:00

In Sickenhausen trifft der Tabellendritte auf den direkten Verfolger des Spitzenreiters. Mit 30 Punkten will der TSV Sickenhausen den Sieben-Punkte-Abstand auf den VfL Pfullingen II (37 Punkte) verkürzen. Pfullingen II geht jedoch favorisiert in die Partie, nicht zuletzt aufgrund des 3:1-Erfolgs im Hinspiel. Dieses Duell könnte richtungsweisend für die Vergabe des Relegationsplatzes nach oben sein.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
TSV Gomaringen
TSV GomaringenGomaringen
15:00

Der Tabellenführer SGM Dettingen/Glems empfängt mit einer Bilanz von 43 Punkten den TSV Gomaringen. Die Gäste rangieren mit 26 Punkten auf dem siebten Platz und zeigten bereits im Hinspiel beim knappen 2:3, dass sie dem Ligaprimus Paroli bieten können. Dettingen/Glems strebt einen weiteren Sieg an, um den Vorsprung an der Spitze weiter auszubauen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/EntringenSGM Altingen/Entringen
15:00

Ein Kellerduell von hoher Bedeutung findet in Pfrondorf statt. Der Tabellenvierzehnte (19 Punkte) empfängt die SGM Altingen/Entringen, die mit 22 Punkten auf Platz zwölf steht. Da das Hinspiel mit 2:0 an Altingen/Entringen ging, ist Pfrondorf gefordert, vor heimischer Kulisse die notwendige Intensität zu zeigen, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Zainingen
SV ZainingenSV Zainingen
TV Derendingen
TV DerendingenDerendingen
15:00

Für das Schlusslicht SV Zainingen (5 Punkte) ist die Lage angesichts einer Tordifferenz von -26 nahezu aussichtslos. Zu Gast ist der TV Derendingen, der mit 16 Punkten auf dem 15. Rang ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Das Hinspiel konnte Derendingen mit 3:1 für sich entscheiden. Ein erneuter Erfolg der Gäste würde die Hoffnungen auf eine Rettung am Leben erhalten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
TSG Upfingen
TSG UpfingenTSG Upfingen
15:00

Ein Duell der Tabellennachbarn wird in Hirschau ausgetragen. Der TSV Hirschau (Platz 8, 26 Punkte) trifft auf die TSG Upfingen (Platz 9, 25 Punkte). Beide Teams streben danach, sich mit einem Sieg im gesicherten Mittelfeld zu festigen. Das Hinspiel endete mit einem knappen 3:2 für Upfingen, was auf eine erneut ausgeglichene Begegnung hindeutet.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV 03 Tübingen
SV 03 TübingenSV 03 Tübin.
TSV Genkingen
TSV GenkingenGenkingen
15:00live

Der SV 03 Tübingen belegt punktgleich mit Sickenhausen den vierten Rang (30 Punkte) und trifft auf den TSV Genkingen. Genkingen steht mit 24 Punkten auf Platz zehn. In der Hinrunde boten beide Mannschaften ein torreiches Spiel, welches die Tübinger mit 6:3 gewannen. Es bleibt abzuwarten, ob die Offensivreihen erneut derart spielbestimmend sein werden.

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