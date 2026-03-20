Zwischen Titeltraum und Abstiegsangst: Der 19. Bezirksliga-Spieltag

– Foto: Liveticker NEDI

In der Bezirksliga Alb steht am 19. Spieltag eine entscheidende Phase der Saison bevor, in der sich das Tableau merklich spalten könnte. Während an der Spitze die SGM Dettingen/Glems ihre Dominanz festigen möchte, kämpfen die Vereine im Tabellenkeller um den Anschluss an das rettende Ufer. Die sportliche Auseinandersetzung auf den Plätzen der Region verspricht am kommenden Sonntag eine Mischung aus taktischer Disziplin und der notwendigen Leidenschaft, die den Amateurfußball in dieser Spielklasse auszeichnet.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Der TSV Ofterdingen geht als Tabellensechster mit 27 Punkten in die Begegnung gegen die Reserve der TSG Tübingen. Die Gäste befinden sich mit 20 Punkten auf dem 13. Rang in einer prekären Situation und müssen dringend punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Ofterdingen hat zudem eine Rechnung offen, da das Hinspiel mit einer 2:4-Niederlage an die Tübinger ging.

Die SG Reutlingen belegt derzeit mit 28 Punkten den fünften Tabellenplatz und empfängt den SV Walddorf. Walddorf steht mit 23 Punkten auf dem elften Rang und spürt den Druck der unteren Tabellenregionen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für die Reutlinger, die sich mit 4:1 durchsetzen konnten. Für Walddorf geht es darum, die defensive Stabilität zu finden, die im ersten Aufeinandertreffen fehlte.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

In Sickenhausen trifft der Tabellendritte auf den direkten Verfolger des Spitzenreiters. Mit 30 Punkten will der TSV Sickenhausen den Sieben-Punkte-Abstand auf den VfL Pfullingen II (37 Punkte) verkürzen. Pfullingen II geht jedoch favorisiert in die Partie, nicht zuletzt aufgrund des 3:1-Erfolgs im Hinspiel. Dieses Duell könnte richtungsweisend für die Vergabe des Relegationsplatzes nach oben sein. So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems TSV Gomaringen Gomaringen 15:00 PUSH Der Tabellenführer SGM Dettingen/Glems empfängt mit einer Bilanz von 43 Punkten den TSV Gomaringen. Die Gäste rangieren mit 26 Punkten auf dem siebten Platz und zeigten bereits im Hinspiel beim knappen 2:3, dass sie dem Ligaprimus Paroli bieten können. Dettingen/Glems strebt einen weiteren Sieg an, um den Vorsprung an der Spitze weiter auszubauen.

Ein Kellerduell von hoher Bedeutung findet in Pfrondorf statt. Der Tabellenvierzehnte (19 Punkte) empfängt die SGM Altingen/Entringen, die mit 22 Punkten auf Platz zwölf steht. Da das Hinspiel mit 2:0 an Altingen/Entringen ging, ist Pfrondorf gefordert, vor heimischer Kulisse die notwendige Intensität zu zeigen, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TV Derendingen Derendingen 15:00 PUSH

Für das Schlusslicht SV Zainingen (5 Punkte) ist die Lage angesichts einer Tordifferenz von -26 nahezu aussichtslos. Zu Gast ist der TV Derendingen, der mit 16 Punkten auf dem 15. Rang ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Das Hinspiel konnte Derendingen mit 3:1 für sich entscheiden. Ein erneuter Erfolg der Gäste würde die Hoffnungen auf eine Rettung am Leben erhalten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau TSG Upfingen TSG Upfingen 15:00 PUSH

Ein Duell der Tabellennachbarn wird in Hirschau ausgetragen. Der TSV Hirschau (Platz 8, 26 Punkte) trifft auf die TSG Upfingen (Platz 9, 25 Punkte). Beide Teams streben danach, sich mit einem Sieg im gesicherten Mittelfeld zu festigen. Das Hinspiel endete mit einem knappen 3:2 für Upfingen, was auf eine erneut ausgeglichene Begegnung hindeutet.

Der SV 03 Tübingen belegt punktgleich mit Sickenhausen den vierten Rang (30 Punkte) und trifft auf den TSV Genkingen. Genkingen steht mit 24 Punkten auf Platz zehn. In der Hinrunde boten beide Mannschaften ein torreiches Spiel, welches die Tübinger mit 6:3 gewannen. Es bleibt abzuwarten, ob die Offensivreihen erneut derart spielbestimmend sein werden.

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