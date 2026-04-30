 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Zwischen Titelträumen und Abstiegsangst

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 steht an

von p.s. · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser
– Foto: Gerry Grave

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht im Zeichen klarer Kräfteverhältnisse – zumindest auf dem Papier. Tabellenführer TuS Pewsum marschiert weiter vorneweg, während im Tabellenkeller jeder Punkt über den Klassenerhalt entscheiden kann. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle und die Ergebnisse des 25. Spieltags zeigt: Die Spannung ist trotz scheinbar eindeutiger Konstellationen hoch.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
15:00

Ihrhove (5., 40 Punkte) unterstrich beim 4:1 gegen TV Bunde seine Ambitionen auf Rang vier. Mit 59 Saisontoren zählt Concordia zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Larrelt/Wybelsum (12., 23 Punkte) musste sich TuRa Westrhauderfehn mit 1:4 geschlagen geben und kämpft weiter um Abstand zu den Abstiegsplätzen. Die Rollen sind klar verteilt, doch der Druck liegt vor allem bei den Gästen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
15:00

Bunde (11., 28 Punkte) kassierte zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage in Ihrhove und bleibt im Tabellenmittelfeld gefangen. Aurich (9., 28 Punkte) kam gegen Norden nicht über ein 2:2 hinaus, zeigte aber erneut offensive Durchschlagskraft. Beide Teams sind punktgleich und könnten sich mit einem Sieg etwas Luft nach unten verschaffen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
15:00

Wiesmoor (16., 12 Punkte) steht nach der 0:4-Niederlage in Wallinghausen weiterhin am Tabellenende. Mit 77 Gegentoren stellt das Team die schwächste Defensive der Liga. TuRa Westrhauderfehn (6., 37 Punkte) gewann am 25. Spieltag souverän mit 4:1 in Larrelt und festigte Rang sechs. Die Gäste gehen klar favorisiert in die Partie.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
14:00

Borssum (8., 31 Punkte) bestätigte beim 2:1-Erfolg in Hage seine ordentliche Frühjahrsform. Mit nun 41 erzielten Treffern präsentiert sich die Mannschaft offensiv konkurrenzfähig. Wallinghausen (3., 44 Punkte) setzte mit einem klaren 4:0 gegen Wiesmoor ein deutliches Zeichen. Die Gäste reisen mit Rückenwind an und wollen ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigen.

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
SV Hage
SV HageSV Hage
16:00

Großefehn geht als Tabellenzweiter (60 Punkte) in das Heimspiel und präsentierte sich zuletzt in stabiler Verfassung beim 3:1-Auswärtssieg in Süderneuland. Die Offensive mit bereits 80 Treffern gehört zu den stärksten der Liga. Hage (4., 43 Punkte) musste am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen BW Borssum hinnehmen und verlor etwas an Boden auf Rang drei. Dennoch reist der Tabellenvierte mit einer insgesamt gefestigten Saisonbilanz an.

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
18:00

Hinte steckt als 14. mit 19 Punkten weiter tief im Abstiegskampf. Das 1:1 bei TuS Middels am 25. Spieltag brachte immerhin einen Zähler, doch die Defensive bleibt mit 81 Gegentoren anfällig. Süderneuland (13., 21 Punkte) unterlag zuletzt Großefehn mit 1:3 und steht ebenfalls unter Druck. Für beide Teams ist das direkte Duell von enormer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
15:00

Leer (15., 16 Punkte) unterlag Tabellenführer Pewsum knapp mit 0:1 und zeigte dabei zumindest defensive Stabilität. Dennoch bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt. Middels (7., 33 Punkte) kam gegen Hinte nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste es, weiter nach oben aufzuschließen. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler – wenn auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Norden
FC NordenFC Norden
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
15:00

Norden (10., 28 Punkte) trotzte Aurich zuletzt ein 2:2 ab und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Nun wartet mit Pewsum (1., 71 Punkte) die dominierende Mannschaft der Liga. Der Spitzenreiter gewann in Leer mit 1:0 und bleibt auch nach 25 Spieltagen ungeschlagen (23-2-0). Mit beeindruckenden 90:12 Toren reist Pewsum als klarer Favorit an die Küste.