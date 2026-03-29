Zwischen Titelchance und Abstiegssorgen: Leihspieler des VfL im Fokus

Nach der Winterpause sind auch die Leihspieler des VfL Osnabrück wieder im Pflichtspielbetrieb angekommen – mit höchst unterschiedlichen Entwicklungen. Zwischen Pokalträumen, Formsuche und Abstiegskampf zeigt sich ein breites Bild der lila-weißen Talente.
Torhüter Luca Böggemann hat sich bei den Sportfreunde Lotte als feste Größe etabliert. Nach seiner Chance im November ließ der 22-Jährige keine Zweifel aufkommen und stand seitdem durchgehend zwischen den Pfosten.
Neben der stabilen Ligaleistung sorgte vor allem der Einzug ins Finale des Westfalenpokals für Aufsehen. Dort wartet mit dem SC Verl allerdings ein anspruchsvoller Gegner. In der Liga hat sich die Situation derweil deutlich entspannt – der Abstieg ist kein Thema mehr.
Ganz anders die Lage bei Joschka Kroll. Der Defensivspieler, aktuell beim SC Wiedenbrück aktiv, wurde im neuen Jahr zunächst durch Pfeiffersches Drüsenfieber ausgebremst.
Nach seinem Comeback folgte direkt die nächste Zwangspause durch eine Gelbsperre. Sportlich steckt sein Team tief im Tabellenkeller fest – der Abstiegskampf ist in vollem Gange.
Finn Cramer sammelte nach seiner Leih-Rückkehr und dem Wechsel zum SSV Jeddeloh II erste Einsatzminuten, wartet jedoch noch auf seinen ersten Treffer.
Teamkollege Ibrahim Touray pendelt derweil zwischen Startelf und Ersatzbank. Nach einer Gelb-Roten Karte ist er inzwischen wieder spielberechtigt und soll weitere Spielpraxis sammeln. Trotz verpasster Drittligalizenz bleibt für Jeddeloh im Niedersachsenpokal noch die Chance auf einen Titel.
Rohin Shivani, aktuell beim VfB Lübeck aktiv, musste sich in der Rückrunde bislang mit Kurzeinsätzen begnügen. Dennoch stand er zuletzt bei wichtigen Momenten auf dem Platz und ist mit seinem Team im Landespokal noch im Rennen.
Auch Lion Semic sammelt beim niederländischen Zweitligisten Helmond Sport weiterhin nur sporadisch Minuten. Eine Verletzung bremste ihn zusätzlich aus, während sportlich weder Aufstieg noch Playoffs realistisch erscheinen.