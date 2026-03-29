Zwischen Titelchance und Abstiegssorgen: Leihspieler des VfL im Fokus Während einige Talente vom Pokalfinale träumen, kämpfen andere um Einsatzzeit oder den Klassenerhalt von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

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Nach der Winterpause sind auch die Leihspieler des VfL Osnabrück wieder im Pflichtspielbetrieb angekommen – mit höchst unterschiedlichen Entwicklungen. Zwischen Pokalträumen, Formsuche und Abstiegskampf zeigt sich ein breites Bild der lila-weißen Talente.

Böggemann nutzt seine Chance Torhüter Luca Böggemann hat sich bei den Sportfreunde Lotte als feste Größe etabliert. Nach seiner Chance im November ließ der 22-Jährige keine Zweifel aufkommen und stand seitdem durchgehend zwischen den Pfosten. Neben der stabilen Ligaleistung sorgte vor allem der Einzug ins Finale des Westfalenpokals für Aufsehen. Dort wartet mit dem SC Verl allerdings ein anspruchsvoller Gegner. In der Liga hat sich die Situation derweil deutlich entspannt – der Abstieg ist kein Thema mehr.

Ganz anders die Lage bei Joschka Kroll. Der Defensivspieler, aktuell beim SC Wiedenbrück aktiv, wurde im neuen Jahr zunächst durch Pfeiffersches Drüsenfieber ausgebremst. Nach seinem Comeback folgte direkt die nächste Zwangspause durch eine Gelbsperre. Sportlich steckt sein Team tief im Tabellenkeller fest – der Abstiegskampf ist in vollem Gange.