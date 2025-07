– Foto: Marcel Eichholz

Zwischen "Techno-Tim" und Kaltgetränken: TuS Baerl im Schnellcheck Diesmal im Schnellcheck 2025 von FuPa Niederrhein: Kim Nießen, Trainer des TuS Baerl. Verlinkte Inhalte Kreisliga C-Q2 Moers TuS Baerl

Mittlerweile geht Kim Nießen in sein drittes Jahr als Cheftrainer des TuS Baerl. Für die kommende Spielzeit in der Kreisliga C in Moers möchte er mit seinem Team wieder oben mitspielen, wenn nur nicht der Abend vor dem Spiel einen Strich durch die Rechnung machen sollte.

Nießen: Mit Elias Peitz verlieren wir einen wichtigen Spieler in Richtung Bezirksligist GSG Duisburg. Außerdem haben unser zweiten Torhüter Matthias Linkenbach und der Spieler Ahmed Al Jumaili sich entschlossen, eine Pause einzulegen. Dem entgegen stehen allerdings auch sechs sehr gute Neuzugänge, die super ins Team passen und die Qualität nochmals anheben konnten.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison?

Nießen: Wir wollen wieder oben mitspielen, allerdings ist es in den unteren Ligen immer sehr schwer zu sagen, wie die gegnerischen Mannschaften einzuordnen sind. Wir spielen in einer uns quasi unbekannten Gruppe und haben viele zweite und dritte Mannschaften, die eventuell Spieler aus höheren Ligen dazubekommen können. An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten?

Nießen: Wir wollen insgesamt konstanter in unseren Ergebnissen werden, vor allem der eine oder andere Abend vor dem Spiel hat in der Vergangenheit immer mal wieder Punkte gekostet.