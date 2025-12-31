Zwischen Tannenbaum und Tabellenführung

Wie der SC Osterbrock und der SV DJK Geeste auf ihren sozialen Seiten mitteilten, herrscht bei der SG auch über die Feiertage absolut keine Weihnachtsruhe, im Gegenteil! Zwischen Geschenkpapier und Silvesterböllern wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Das Erfolgs-Duo an der Seitenlinie bleibt an Bord!

– Foto: SG Osnabrück/Geeste

Was im Dezember mit vielversprechenden Gesprächen begann, ist nun offiziell und fix: Trainer Hendrik Schnieders und Trainer Jens Backers haben ihre Verträge vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Ein starkes Zeichen! Seit der Zusammenlegung sind beide fester Bestandteil des Projekts und stehen sinnbildlich für Stabilität, Leidenschaft und sportliche Weiterentwicklung. Und die Zahlen sprechen für sich: Die SG thront aktuell mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 1 der 1. KK Mitte, verfolgt von Eintracht Emmeln. Der große Umbruch im Sommer? Bravourös gemeistert! Ohne lange Anlaufzeit formte das Trainerteam eine hungrige, eingeschworene Einheit, die den Spitzenplatz nicht zufällig inne hat. Genau diese Handschrift soll auch künftig die Richtung vorgeben.

Doch damit nicht genug: Neben den Trainern setzt auch die Mannschaft ein dickes Ausrufezeichen. Fast der komplette Kader hat schon jetzt seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Ein klares Bekenntnis zur SG, ein klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Erfolgsweg! Damit ist 2025 sportlich perfekt abgerundet, die Weichen sind gestellt, die Planungssicherheit ist da, die Vorfreude riesig. Mit Rückenwind, breiter Brust und echtem Sieger-Mindset geht es ins Jahr 2026. Die Konkurrenz ist gewarnt!