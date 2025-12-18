Zwischen Stolz und Hallenhitze: SV Demerthin lädt ein

Wenn am Sonntag, 28. Dezember 2025, um 12 Uhr in der Dossehalle in Wusterhausen/Dosse der Ball ins Rollen kommt, steht der regionale Fußball im Mittelpunkt. Das Hallenturnier des SV Demerthin bringt acht Mannschaften aus dem Umfeld zusammen und verspricht einen kompakten Turniertag mit kurzen Wegen, hoher Intensität und viel Nähe zwischen Spielern und Zuschauern. Für viele Vereine ist es der sportliche Höhepunkt zwischen den Jahren, für den Gastgeber eine Bühne des Zusammenhalts.

Das Hallenturnier des SV Demerthin ist regional ausgerichtet. Acht Mannschaften aus dem Umfeld treffen in der Dossehalle aufeinander und machen den Wettbewerb zu einem sportlichen Treffpunkt für Vereine, die sich kennen und dennoch immer wieder neu messen wollen. Gerade diese Mischung aus Vertrautheit und Ehrgeiz prägt den Charakter des Turniers. Der Anstoß zur ersten Partie erfolgt um 12 Uhr, der Turniertag ist damit kompakt und übersichtlich strukturiert.

Der Gastgeber im Mittelpunkt des Geschehens

Mit gleich zwei Mannschaften ist der SV Demerthin vertreten. Der SV Demerthin I und der SV Demerthin II tragen die Farben des Ausrichters auf das Hallenparkett und verleihen dem Turnier eine besondere interne Dynamik. Für den Verein ist das Turnier mehr als ein sportlicher Wettbewerb: Es ist ein Heimspiel vor vertrauter Kulisse, ein sportlicher Jahresabschluss und ein sichtbares Zeichen für die eigene Breite im Herrenbereich.

Ein Teilnehmerfeld mit Vielfalt und Nähe

Neben dem Gastgeber sind der SV Garz/Hoppenrade, der FC Blau-Weiß Wusterhausen, der SV Rot-Weiß Kyritz, der SV Blau-Weiß Dannenwalde, der SV Dreetz und die SG Sieversdorf am Start. Diese Zusammensetzung steht für kurze Anfahrtswege, bekannte Gesichter und eine Vielzahl direkter Duelle, die den Reiz des Hallenfußballs ausmachen. Jeder Verein bringt seine eigene Geschichte, seine eigene Spielweise und seine eigene Erwartungshaltung mit in die Halle. Austragungsort ist die Dossehalle in Wusterhausen/Dosse.

Ein Turniertag ohne Umwege

Mit acht Mannschaften ist das Teilnehmerfeld überschaubar, der sportliche Fokus klar. Jedes Spiel erhält Gewicht, jede Begegnung kann richtungsweisend sein. Der Turnierbeginn um 12 Uhr macht den Wettbewerb zu einem durchgehenden Fußballnachmittag, an dem die Entscheidung über den Turniersieg Schritt für Schritt reift. Pausen und Übergänge bleiben kurz, der Rhythmus bestimmt den Tag.

Rahmenbedingungen, die zum Verweilen einladen

Auch abseits des Spielfeldes ist für Verlässlichkeit gesorgt. Der Eintrittspreis von drei Euro macht das Turnier für ein breites Publikum zugänglich. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, Bratwurst und Getränke gehören zum festen Bestandteil des Turniertages. Diese Kombination aus Sport und Verpflegung unterstreicht den Charakter eines Hallenturniers.