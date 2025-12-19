Zwischen starkem Auftakt und harter Realität

– Foto: Andre Queckbörner

Der TSV Hümme blickt auf eine Hinrunde zurück, die zwei sehr unterschiedliche Gesichter zeigte. Ein verheißungsvoller Start mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen ließ früh Hoffnungen wachsen, ehe eine Mischung aus Verletzungspech, Ausfällen und verlorener Stabilität den Schwung abrupt bremste.

„Wir wollten nach der Hinrunde natürlich auf einem besseren Tabellenplatz stehen“, sagt Trainer Jannes von der Beeck – und beschreibt damit nüchtern eine Saison, die bislang hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Dabei hatte der TSV Hümme zu Saisonbeginn eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wozu er imstande ist. Im Pokal hielt man gegen den Gruppenligisten aus Holzhausen bis zur Pause ein 0:0, wenig später folgte ein emotionaler 3:2-Auswärtssieg in Deisel, als zwei Treffer in der Nachspielzeit die Partie komplett drehten. Moral, Mut und Spielidee stimmten – doch die Niederlage gegen die TSG Hofgeismar brachte die Mannschaft aus dem Takt. Es folgten zahlreiche Ausfälle wichtiger Leistungsträger, dazu Spielpech und eine wachsende Verunsicherung, die schließlich auch die Leistungen auf dem Platz beeinflusste. Das zentrale Problem offenbarte sich schnell in der fehlenden Breite des Kaders. Regelmäßig mussten Spieler der zweiten Mannschaft aushelfen, um den Spielbetrieb der Ersten aufrechtzuerhalten. Zwar überzeugten diese Akteure mit Einsatz und Haltung, doch die Ausfälle ließen sich nicht dauerhaft kompensieren. Gleichzeitig litt auch die Reserve, die infolge der personellen Engpässe sogar Spiele absagen musste. Die Situation machte deutlich, wie fragil die personelle Basis in der Hinrunde war.

Fokus auf Entwicklung statt Tabellenrechner Die Winterpause endet am 23. Januar, zuvor steht eine Mannschaftsfahrt auf dem Programm, die den Zusammenhalt stärken und den Kopf frei machen soll. In der Vorbereitung sind drei Testspiele geplant, ergänzt durch intensive Einheiten und einen gemeinsamen Mannschaftsabend. Konkrete Tabellenziele formuliert von der Beeck bewusst nicht mehr. „Mir ist vor allem eine Weiterentwicklung der Mannschaft wichtig“, betont der Trainer. Mehr Siege als Unentschieden oder Niederlagen – daran will er die Rückrunde messen.