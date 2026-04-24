Zwischen Regionalliga-Traum und Abstiegsangst: Es wird ernst!

Der TSV Landsberg steht aktuell auf Rang zwei und damit kurz davor, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen: den Aufstieg in Bayerns höchste Amateurliga, die Regionalliga. – Foto: Sven Leifer

Am 31. Spieltag der Bayernliga Süd richtet sich der Fokus klar nach Landsberg: Im Gipfeltreffen empfängt der heimische TSV Landsberg die U21 des 1860 München. Erster gegen Zweiter, Tabellenführer gegen ersten Verfolger und ein Duell, das im Aufstiegsrennen besondere Brisanz mit sich bringt. Denn weil die Junglöwen nicht aufstiegsberechtigt sind, gilt Landsberg aktuell als aussichtsreichster Kandidat auf das Regionalliga-Ticket. Mit einem Erfolg beim Primus könnten die Lechstädter ihre Ambitionen eindrucksvoll untermauern. Doch nicht nur an der Spitze geht es zur Sache, auch im Keller spitzt sich die Lage immer weiter zu. Türkspor Augsburg steht fünf Punkte hinter dem greifbaren Abstiegsrelegationsplatz und damit gehörig unter Druck - gegen Schwaig zählt nur ein Dreier. Klarheit herrscht dagegen bereits bei Türkgücü München: Der frühere Drittligist steht als erster Absteiger der Bayernliga Süd fest.

Freitagabend

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Wir freuen uns auf das Topspiel der Saison bei uns zuhause gegen einen richtig starken Gegner. 1860 bringt enorm viel Qualität mit, hat eine klare Spielidee und bewegt sich mannschaftstaktisch wie auch physisch auf Top-Niveau. Man sieht der Mannschaft an, dass dort viele Spieler den nächsten Schritt gehen und Profi werden wollen, entsprechend hoch ist Woche für Woche die Intensität. Für uns wird entscheidend sein, von der ersten Minute an voll da zu sein und den Fokus auf unser eigenes Spiel zu legen. Wir wollen aggressiv auftreten, mutig sein und offensiven Fußball zeigen. Die Jungs können dabei selbstbewusst sein, weil wir ebenfalls völlig zurecht ganz oben stehen. Ich erwarte ein Spiel auf sehr gutem Niveau, in dem am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Uns ist bewusst, worum es in dieser Partie geht. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir zuhause gewinnen können."

Personalien: Benny Auburger und Tino Reich fallen weiter aus, der Rest des Kaders ist fit. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Wir freuen uns natürlich sehr auf dieses Spitzenspiel. Ich denke, beide Mannschaften haben sich dieses Duell absolut verdient. Vor allem Landsberg steht völlig zurecht da oben. Sie haben seit dem Hinspiel gegen uns nicht mehr verloren, das spricht für die Qualität und Konstanz dieser Mannschaft. Gerade offensiv ist Landsberg extrem gefährlich. Für mich persönlich ist die Partie zudem etwas Besonderes, weil dort einige Akteure dabei sind, mit denen ich in der Vergangenheit sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Das beginnt beim Trainer, der in den vergangenen Jahren bei Türkgücü ein absoluter Führungsspieler war und mit dem ich immer in engem Austausch stand. Dazu kommen Ünal Tosun, mein damaliger Kapitän, der mit seiner Qualität auch Landsberg enorm weiterhilft, und Maxi Behrwein, der in einer sehr erfolgreichen Phase unter mir ebenfalls ein ganz wichtiger Faktor war. Mit allen drei verbinde ich viele positive Erinnerungen. Trotzdem liegt der volle Fokus auf dem Spiel. Beide Mannschaften wollen gewinnen, deshalb können sich die Zuschauer auf ein richtig gutes und spannendes Spitzenspiel freuen."

Heute, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach FC Gundelfingen Gundelfingen 19:30 live PUSH Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): „Wir stecken aktuell in einer schwierigen Phase, weil es uns momentan nicht gelingt, unsere Leistung konstant auf den Platz zu bringen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir uns wieder Erfolgserlebnisse erarbeiten. Die Mannschaft will unbedingt den Bock umstoßen, das spürt man in jeder Einheit. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um im Heimspiel gegen einen sehr starken Aufsteiger, der völlig zurecht dort steht, wieder zu punkten und uns ein besseres Gefühl für die letzten Spiele zu holen.“ Personalien: Definitiv verzichten muss die Heimelf auf Leonhard Thiel sowie auf Yannik Seils. Zudem fehlt Christopher Obermeier weiterhin gesperrt nach seiner roten Karte. Hinter dem Einsatz von Benjamin Schlettwagner steht noch ein Fragezeichen. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Das Spiel in Erlbach ist aus meiner Sicht ein absolutes Highlightspiel der Saison. Freitagabend in Erlbach, gute Kulisse, tolle Stimmung – darauf freuen wir uns. Grundsätzlich haben wir unsere Erwartungen an diese Saison schon übertroffen, deshalb fahren wir mit einer gewissen Lockerheit, aber auch mit viel Selbstvertrauen dorthin. Uns ist natürlich bewusst, was uns dort erwartet und welche Wucht auf uns zukommt. Trotzdem freuen wir uns auf die Aufgabe, wollen ein gutes Spiel machen und im besten Fall nicht ohne Punkte die Heimreise antreten.“ Personalien: Definitiv verzichten muss das Team auf Elias Weichler (Knieprobleme), Kevin Lochbrunner (Sprunggelenksverletzung), David Anzenhofer (Bandscheibenvorfall), Mehmet Fidan (Kreuzbandriss), Andreas von Mücke (private Gründe) und Noah Sailer, der mit einem Bänderriss im Sprunggelenk ebenfalls ausfällt. Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

zu den Spielen Hauzenberg - Ismaning & Deisenhofen - Schalding folgt ein separater Artikel...

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 PUSH

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir haben nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche in Pipinsried mit dem Heimsieg am Dienstag im Nachholspiel eine gute Reaktion gezeigt. Jetzt geht es am Wochenende in der heimischen ABT-Arena gegen den TSV Nördlingen. Nördlingen hat erst sechs Spiele in dieser Saison verloren und starke 51 Treffer erzielt. Wir wissen was auf uns zukommt und müssen in den letzten vier Spielen maximal punkten." Personalien: Im Vergleich zum Nachholspiel gegen Erlbach gibt es personell keinerlei Veränderungen. Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Für uns geht es jetzt erst einmal darum, nach dem extrem aufwendigen Spiel in Schalding zu regenerieren. Durch die lange Anfahrt sind wir natürlich auch entsprechend spät nach Hause gekommen. Dazu kommen einige angeschlagene Spieler aus dieser Partie, sodass wir schauen müssen, wer bis Samstag überhaupt einsatzfähig ist. Das wird sich erst nach dem Abschlusstraining final zeigen. Mit Kottern erwartet uns eine sehr körperliche Mannschaft, die durch die jüngsten Ergebnisse natürlich im Aufwind ist. Wir wissen aber, was uns dort erwartet, weil wir die Mannschaft gut kennen und schon oft gegeneinander gespielt haben." Personalien: Sicher ausfallen wird Haki Yildiz, der sich im Spiel gegen Hauzenberg schwer am Knie verletzt hat. Auch hinter dem Einsatz von Jan Reichert steht nach seiner Knieverletzung aus der Partie in Schalding noch ein Fragezeichen, eine genaue Diagnose liegt bislang nicht vor.

Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Pipinsried Pipinsried 15:00 PUSH

Rainer Elfinger (sportlicher Leiter Türkgücü München): "Auch wenn wir nun als erster designierter Absteiger feststehen, wollen wir im Sinne der Liga weiterhin so engagiert auftreten wie zuletzt in Schalding, wo wir einem möglichen Auswärtssieg sehr nahe waren. Mit Pipinsried empfangen wir nun endlich auf Naturrasen natürlich ein Schwergewicht der Bayernliga. Trotzdem wollen wir im Optimalfall für eine Überraschung sorgen und einen Heimsieg einfahren.“ Personalien: Slaven Skeledzic geht mit einem unveränderten Kader in die Partie. Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Drei Siege in Folge zeigen, dass wir aktuell in die richtige Richtung gehen. Die Ergebnisse spiegeln größtenteils auch die Spielverläufe wider, und die Mannschaft hat in den vergangenen Spielen gezeigt, dass sie die nötige Qualität und den richtigen Ansatz mitbringt. Trotzdem wissen wir genau, was wir auf den Platz bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Genau daran wollen wir weiter anknüpfen. In den verbleibenden fünf Spielen wird es darauf ankommen, diese Leistung konstant abzurufen." Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zum Spiel gegen Hauzenberg unverändert.

Thomas Leberfinger und der SV Kirchanschöring wollen im Rennen um die Regionalliga weiter mitmischen und peilen dafür im Heimspiel gegen die TuS Geretsried einen Pflichtsieg an. – Foto: Walter Brugger

Morgen, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 15:00 PUSH

Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Alles andere als ein Sieg hilft uns nicht mehr weiter. Uns ist bewusst, wie schwer diese Liga ist - erst recht, wenn man Woche für Woche mit verletzten oder angeschlagenen Spielern arbeiten muss. Über die Qualität der Gegner brauchen wir nicht reden, die ist in dieser Liga ohnehin hoch. Gerade deshalb müssen wir in unserer aktuellen Situation anders an die Aufgabe herangehen. Wir brauchen Siege, sonst müssen wir uns ernsthaft mit der Landesliga beschäftigen. Es ist auf jeden Fall noch alles möglich - dafür müssen wir aber 100 Prozent auf den Platz bringen.“ Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Türkspor Augsburg hat nichts mehr zu verlieren und genau das macht die Aufgabe gefährlich. Wir müssen deshalb über die komplette Spielzeit hochkonzentriert auftreten und unser Spiel geradlinig, konsequent und entschlossen durchziehen." Personalien: Aufgrund der Roten Karte von Johannes Empl und der Verletzung von Noah Brill wird es Veränderungen in der Anfangsformation geben. Leon Roth kehrt dafür wieder in den Kader zurück.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TuS Geretsried Geretsried 15:00 PUSH