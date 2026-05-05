Zwischen Reality-TV und Oberliga: Stürmer verlängert im Abstiegskampf

– Foto: Jens Körner

Die TSG Backnang setzt in einer angespannten Oberliga-Saison ein deutliches Zeichen. Flavio Santoro, Identifikationsfigur und langjährige Nummer zehn, hat seinen Vertrag ligaunabhängig bis Sommer 2028 verlängert. Der 140-fache Oberliga-Spieler bleibt damit ein Roter – auf dem Platz, im Verein und als Persönlichkeit.

Santoro, der zuletzt auch durch seinen Auftritt bei „Temptation Island“ über den Fußball hinaus Aufmerksamkeit erhielt, bleibt vor allem sportlich eine prägende Figur der TSG Backnang. 140 Oberliga-Spiele und 27 Tore stehen für eine Verbindung, die längst über eine gewöhnliche Spielerstation hinausgeht. In einer Phase, in der die Mannschaft sportlich weiter um Sicherheit kämpft, bekommt die Vertragsverlängerung zusätzliches Gewicht.

Nach 30 Spieltagen steht Backnang mit 36 Punkten auf Rang elf der Oberliga Baden-Württemberg. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist vorhanden, aber noch nicht beruhigend. Vier Mannschaften steigen direkt ab, der Türkische SV Singen liegt als Tabellen-16. bei 31 Punkten. Dazwischen bewegen sich mehrere Klubs eng beieinander, darunter Türkspor Neckarsulm, der 1. Göppinger SV und der FSV Hollenbach. Für Backnang bleibt deshalb jeder Punkt bedeutsam.