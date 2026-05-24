Zwischen Pole Position und Abrissbirne lagen 90 Minuten

Der SV Flechum wollte am Pfingstmontag im Meisterrennen der Kreisliga Mitte-Nord die Tabellenführung übernehmen und erlebte stattdessen einen Nachmittag, der sich von Hoffnung schnell in Ernüchterung verwandelte. Der SV Esterwegen gewann auswärts deutlich mit 6:2 und sorgte dafür, dass vor dem letzten Spieltag weiter gerechnet werden muss.

Schon nach drei Minuten gerieten die Gastgeber ins Hintertreffen. Simon Jansen nutzte die erste Unsicherheit in der Flechumer Defensive zum 0:1. Und Esterwegen blieb gnadenlos effizient: Nach einem clever ausgespielten Freistoß erhöhte Jansen in der 16. Minute bereits auf 0:2. Flechum wirkte zu diesem Zeitpunkt nervös, ungenau und in vielen Situationen einen Schritt zu spät.

Zur Halbzeit führte Esterwegen verdient mit 2:0 und die Körpersprache sprach bereits Bände.

Die Gastgeber hatten zwar mit zunehmender Spielzeit mehr Ballbesitz, echte Gefahr entstand daraus aber kaum. Esterwegen zog sich phasenweise komplett in die eigene Hälfte zurück, verteidigte konzentriert und wartete auf Fehler. Selbst der zwischenzeitlich auf den Platz heranfahrende Mähroboter sorgte fast für mehr Aufregung als die Flechumer Offensive.

Esterwegen nutzt jede Schwäche gnadenlos aus

Nach dem Seitenwechsel versuchte Flechum zwar, mit Wechseln und Umstellungen zurückzukommen, doch Esterwegen blieb brutal effektiv. Alexander Martin erhöhte in der 51. Minute nach einem gewonnenen Eins-gegen-eins auf 0:3.

Kurz keimte Hoffnung auf, als Max Robben per Handelfmeter auf 1:3 verkürzte. Doch die Antwort der Gäste folgte praktisch im Gegenzug: Simon Jansen traf nach einem langen Ball zum 1:4 und schnürte damit seinen Dreierpack. Wenig später legte Sebastian Böhmer nach einem Freistoß per Kopf das 1:5 nach.

Spätestens jetzt war aus dem Flechumer Traum von der Pole Position ein Albtraum geworden. Die Gastgeber bemühten sich zwar weiterhin, fanden aber kaum Lösungen gegen die konsequenten Gäste. Bernhard Uphaus traf nach einer Ecke noch zum 2:5, ehe Justin Brechters kurz vor Schluss den Schlusspunkt zum 2:6 setzte.

Ein verschossener Foulelfmeter von Wilko Albers in der Nachspielzeit änderte am Gesamtbild nichts mehr: Esterwegen erwischte einen nahezu perfekten Tag, während Flechum genau im wichtigsten Moment der Saison auseinanderfiel.

Vor dem letzten Spieltag bleibt das Meisterrennen damit komplett offen, allerdings nun ohne Flechumer Pole Position.

P.S.: Und weil beim Betätigen des Aufnahme-Knopfes offenbar ebenfalls kurz die Nerven flatterten, gibt’s die Tage bei YouTube „nur“ sieben der acht Tore ganz zu sehen. Amateurfußball eben, auf und neben dem Platz.