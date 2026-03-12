Zwischen Pokalhighlight und Liga-Alltag Beim SV Blau-Weiß ’91 Bad Frankenhausen ist man verhalten aus dem Winterschlaf gekommen. von André Hofmann · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Ritter, Marcel Junghanns

Nach einer starken Hinrunde überwinterten die Nordthüringer auf Platz fünf und hatten die Top 4 im Blick.

Doch der Start ins neue Jahr verlief holprig: „Vier Punkte aus vier Spielen ist nach der guten Hinrunde nicht optimal, da hätten wir uns schon drei bis vier Punkte mehr erhofft“, sagt Erik Schneider. „Letztendlich wollen wir unsere gute Hinrunde bestätigen. In den kommenden zwei Wochen wird sich entscheiden, ob wir nochmal an den Top 4 schnuppern können oder irgendwo zwischen Platz fünf und neun landen.“ (Ungewohnte) Defensive Anfälligkeiten Auffällig ist vor allem die gestiegene Anfälligkeit in der Defensive. In der Hinrunde kassierte das Team von Alex Ludwig in 14 Spielen nur 17 Gegentore (1,2 im Schnitt), nach der Winterpause sind es aktuell zwei pro Spiel. „In der Hinrunde haben wir gefühlt jedes Spiel mit dem gleichen Grundgerüst gespielt. In den letzten vier Spielen hatten wir immer eine andere Abwehrreihe oder eine neu formierte Sechs. Durch Verletzungen und Sperren fehlt dann auch das blinde Verständnis“, erklärt Schneider. Auch die Vorbereitung sei nicht optimal verlaufen: „Die chaotische Vorbereitung ist sicherlich auch ein Grund. Wichtig ist, dass wir wieder zu unseren Tugenden zurückkehren.“

Den Pokal schon im Kopf? Im Hintergrund steht zudem ein besonderes Highlight: Ende März wartet im Thüringer Landespokal das historische Halbfinale gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz. „Ja, das ist bei dem einen oder anderen sicherlich – wenn auch unterbewusst – im Hinterkopf“, sagt Schneider ehrlich. „Für den Verein ist das eine Belohnung für jahrelange Arbeit. Für uns Spieler ist es natürlich auch etwas Besonderes, in einem Pflichtspiel vor vielen Zuschauern gegen einen Regionalligisten zu spielen. Da will jeder fit sein und die Semi-Profis so lange wie möglich ärgern.“ Selbstbewusstsein kann der 28-Jährige trotzdem tanken. Mit zehn Toren und neun Assists in 16 Spielen kommt Schneider auf mehr als eine Torbeteiligung pro Einsatz – sein persönlicher Bestwert im Männerbereich. Dabei ist er in der FuPa-Mannschaftsliste eigentlich als Abwehrspieler hinterlegt. „Durch unsere Zu- und Abgänge im Sommer spiele ich jetzt meist hängende Spitze oder Zehner. Das hätte ich vor fünf oder sechs Jahren als Rechts- oder Innenverteidiger auch nicht gedacht“, sagt er schmunzelnd. „Ich fühle mich auf der Position sehr wohl und genieße die offensiven Freiheiten.“