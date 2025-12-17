Zwischen Pizza und Platz eins: Nackenheim mit Loos auf Kurs

Nackenheim. Mit Norman Loos kam der Erfolg. Einwechslung nach einer Stunde, Vorlage, Tor und der Gegner war geknackt. Mit einem 3:0 über die SG Rhein-Selz II hat sich der 1. FC Nackenheim die Wintermeisterschaft in der B-Klasse Ost gesichert.

„Ich habe jedes Spiel gemacht und bin noch im Saft“, sagt Loos. Seit dem dritten Spieltag ist sein Team, das nach dem Abstieg weitgehend beisammen geblieben ist, ungeschlagen. Steht Loos auf dem Feld, hat Cotrainer Patrick Heckel, der schon in der U19 am Guckenberg sein Nebenmann an der Seitenlinie war, das Kommando.

Vor einem Jahr machte der langjährige Topscorer des VfB Bodenheim den Sommer-Wechsel zurück in seine Heimatgemeinde perfekt. Um dann machtlos den Abstieg des FCN mitzuerleben. 16 Tore und 21 Vorlagen später stehen die Zeichen auf direkte Rückkehr, auch wenn die Top-Fünf eng beieinander sind.

Fortschritte im Team erkennbar

Der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel, doch auch in der B-Klasse steht Loos gern auf dem Feld. „Die Gegner sind alle sehr fair. Ich wurde noch nie böse gefoult. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt, aber alle sind sehr respektvoll“, sagt der Spielmacher, „man hat viel mehr Zeit, den Ball zu kontrollieren und zu spielen. Fouls werden viel schneller gepfiffen.“

Loos bringt nach Philipp Stumm nun auch Luca Hieronymus aus dem Bodenheimer Unterbau mit, seinen ehemaligen U19-Kapitän. Zwei, in der Vorbereitung drei Einheiten die Woche gibt es. Loos macht nur teilweise mit und joggt dafür nebenher. „Gerade in der technischen und taktischen Ausbildung musst du mehr Geduld mitbringen, aber die Jungs sind sehr lernwillig. Gerade in engen Spielformen sieht man, dass sie viel besser geworden sind.“

Größter Kulturschock für Loos: Das Schiedsrichter-„Gespann"

Spieler wie Marc-Kevin Marx, daheim in Kirrberg mit Zweispielrecht in der Verbandsliga aktiv, „Urgesteine“ wie Marvin Cardoso oder Joel Roth, den beim TSV Schott ausgebildeten Luis Hahner oder auch Goalgetter Danilo Siragusa hebt Loos hervor, „in einer sehr ausgeglichenen Mannschaft“. Die auch gern gemeinsam abseits des Sportplatzes Zeit verbringt. Donnerstags nach dem Training beispielsweise ist ein Besuch der Pizzeria, die den FCN sponsert, Usus. „Der Zusammenhalt ist sehr groß, so kannte ich das nur ganz früher. Teambuilding ist gar nicht nötig.“

Keine vier Kilometer trennen beide Sportplätze, doch sportlich sind es Welten. Der größte Kulturschock war für Loos, dass es keine Linienrichter gibt: „Das ist total ungewohnt, und ich beneide da keinen Schiedsrichter. Sie haben es brutal schwer, beispielsweise Abseits zu sehen. Da muss man sehr dankbar sein, dass sie es machen.“

Loos: „Ich will etwas aufbauen“

Am 18. Januar kehrt Loos mit dem FCN zu seinem Ex-Club zurück – beim Hallenturnier. Den Platz am Guckenberg vermisst er. „Wir haben viele Verletzte und Jungs mit Knieproblemen. Ich weiß nicht, ob es an unserem stumpfen Kunstrasen liegt. Seitdem ich in Nackenheim spiele, habe ich auch Knieprobleme. Beim Abbremsen und Richtungswechsel rutscht man nicht mit, sondern bleibt hängen.“

Gleichwohl ist Loos überzeugt, am richtigen Fleck zu sein: „Ich will etwas aufbauen. Und, wenn ich so in Form bleibe, gern auch weiter spielen.“ Den Abwärtstrend beim VfB bedauert er. Kontakt zum VfB gab es nach dem Rücktritt von Trainer Marco Jantz nicht: „Ich will mich als Trainer entwickeln, und es macht mir viel Spaß, hier meine eigenen Ideen einzubringen.“ Dass den Bodenheimern der Verbandsliga-Verbleib gelingt, „davon bin ich immer noch überzeugt“.