Zwischen Pflicht und Prüfung – Bezirksliga-Trio vor forderndem Sonntag Bezirkslga Lüneburg 3 in der Vorschau

Während der SV Anderlingen am Sonntag in der Bezirksliga auf den Tabellenletzten aus Pennigbüttel trifft, stehen für den Heeslinger SC II und den SV Ippensen Duelle mit Gegnern aus dem oberen Tabellendrittel an.

Der SV Ippensen empfängt dabei keinen Geringeren als den Tabellenführer VSK Osterholz-Scharmbeck. Für SVI-Trainer Holger Dzösch ist es „vielleicht das einfachste Spiel der Saison“, da von seiner Mannschaft gegen den Ligaprimus nicht viel erwartet werde. Dennoch zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. Dem Derbyerfolg gegen den HSC II folgte trotz einer 0:4-Niederlage ein überzeugender Auftritt beim TV Sottrum. Dzösch setzt auf die Heimstärke seiner Mannschaft: „Zu Hause haben wir gegen Osterholz immer ganz gut ausgesehen.“ Zudem habe das jüngste Unentschieden des Tabellenführers gegen Pennigbüttel gezeigt, dass auch Spitzenreiter anfällig sein können, wenn sie den Fokus verlieren. „Leider sind sie jetzt gewarnt. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie noch einmal so auftreten“, so der Coach, der am Sonntag auf den gelb-gesperrten Patrick Behrens verzichten muss.