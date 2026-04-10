Zwischen Pflicht und Geduld Evesen erwartet tief stehenden Gegner – Buruk fordert Konzentration über 95 Minuten von red · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Klare Rollen, aber keine einfache Aufgabe: Der Tabellenzweite trifft auf einen abstiegsbedrohten Gegner – und stellt sich auf Widerstand ein.

Die Tabellenlage ist eindeutig, die Tonlage bewusst vorsichtig. Wenn der VfR Evesen am Sonntag den TV Stuhrempfängt, trifft der Tabellenzweite auf einen Gegner aus dem Tabellenkeller. Doch für Trainer Burak Buruk liegt genau darin die Herausforderung. „Stuhr ist bei uns zu Gast. In der Tabelle stehen sie einen Platz unter dem Relegationsplatz. Das heißt, für diese Mannschaften geht es jetzt langsam um alles“, sagt Buruk. Entsprechend erwartet er eine intensive Partie: „Die werden sich absolut wehren. Es wird wieder ein sehr unangenehmes Spiel.“

Die Ausgangslage spricht dennoch für VfR Evesen. Nach dem 5:1-Erfolg im Nachholspiel gegen TuS Leese 1912 geht die Mannschaft mit 50 Punkten als erster Verfolger von Spitzenreiter SC Twistringen in den Spieltag. Doch die Rollenverteilung ist für Buruk zweitrangig. „Für uns ist es wichtig, dass wir von Anfang an konzentriert und diszipliniert in die Aufgabe gehen. Kein Gegner wird unterschätzt.“ Stattdessen formuliert er den Anspruch grundsätzlicher: „Wir sehen die Spiele Woche für Woche als Finalspiele an.“ Die Konsequenz daraus ist klar: „Es ist wichtig, dass wir über 100 Prozent kommen und 95 Minuten voll konzentriert sind.“